Inter enfrenta o Fluminense em último jogo antes de retorno ao Beira-Rio

Após dois resultados frustrantes nas últimas rodadas do Brasileirão, a torcida colorada espera uma resposta imediata. Nesta quinta-feira (4), o Inter enfrenta o Fluminense, às 20h, no Maracanã, pela 14ª rodada do Brasileirão. Oscilando entre boas vitórias e partidas onde pontos são desperdiçados, o Colorado tem a oportunidade perfeita para retomar o caminho dos bons resultados antes da volta ao Beira-Rio. Contra o lanterna da competição, a equipe de Eduardo Coudet pode subir posições importantes na tabela e ajudar a afundar o tricolor carioca na zona de rebaixamento, na estreia de Mano Menezes no comando do clube.

Após mais de dois meses longe da sua casa, este será o último compromisso antes do retorno ao Gigante da Beira-Rio. O clube anunciou que a volta aos jogos como mandante em Porto Alegre será contra o Vasco, domingo, às 18h. Mas, antes, o Colorado vai ao Rio de Janeiro com uma missão bem definida: voltar com os três pontos para a capital gaúcha. Mesmo com desfalques e com reforços que voltam de suspensão, Coudet pode aproveitar do momento ruim que os cariocas vivem na competição para dar um salto significativo na tabela.



Sem Borré e Valencia, que seguem com as seleções de Colômbia e Equador, respectivamente, na Copa América, o técnico argentino pode contar novamente com Wesley e Alario. O setor ofensivo tem sido o maior problema na montagem da equipe nas últimas partidas, o que reflete no número de gols marcados. O Inter tem o terceiro pior ataque da competição, com 10 gols em 11 jogos. Além da dupla de ataque, Bustos deve voltar na lateral-direita, após ser desfalque nas duas últimas partidas.



Com seis pontos ganhos em 39 disputados, o Flu ocupa a última posição e não parece o time que foi campeão da última Libertadores. Com a demissão de Fernando Diniz e a experiência negativa do interino Marcão, o Tricolor contratou Mano Menezes para tentar salvar o clube do Z-4.

Para o duelo contra o Inter, o Tricolor terá o volante André de volta, mas o lateral Marcelo é desfalque confirmado. A primeira escalação de Mano deve ser formada por Fábio; Samuel Xavier, Antônio Carlos, Marlon e Diogo Barbosa; Thiago Santos, André e Martinelli; Keno, Terans e Cano.