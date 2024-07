Inter tem retornos importantes para visitar o Fluminense no Maracanã

De volta aos trabalhos e com um horizonte mais otimista em relação aos últimos jogos, o Inter deu a largada na preparação para encarar o Fluminense na quinta-feira (4), às 20h, no Maracanã. Algozes do Colorado na Libertadores do ano passado, os cariocas vivem um momento completamente oposto em relação ao da conquista do título continental de 2023, ocupando a zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Para o duelo válido pela 14ª rodada, os gaúchos tem um gás extra pelo mau momento do adversário, que ganha ainda mais fôlego com a volta de alguns jogadores ao time titular.

Sofrendo com as ausências no ataque, o técnico Eduardo Coudet comemora a volta de Wesley e Alario, que cumpriram suspensão no empate com o Criciúma. O argentino, que alegou dores no joelho nos últimos dias, treinou normalmente com o restante dos reservas no gramado do CT Morada dos Quero-Queros, e deve retomar seu posto no onze inicial. Contra o Tigre, o jovem Lucca Drummond foi a única opção para ser referência. Mesmo com problemas na linha de frente, o cenário alvirrubro tende a melhorar cada vez mais.

Na disputa da Copa América, Enner Valencia e a seleção equatoriana também jogam na quinta, contra a Argentina, às 22h, pelas quartas de final do torneio. Caso saia derrotado, o centroavante retorna a Porto Alegre de imediato e vira opção para enfrentar o Vasco na retomada no Beira-Rio, no domingo, depois de mais de dois meses do clube longe de casa por conta das enchente que assolou o Rio Grande do Sul.

LEIA MAIS: Fluminense anuncia técnico Mano Menezes

Ainda assim, Chacho sabe que a urgência está no Tricolor das Laranjeiras. Para visitar os comandados do técnico Mano Menezes, que estreia à frente da equipe no confronto, ele ainda poderá contar com outros dois retornos além da dupla de frente. O lateral-direito Bustos e o volante Bruno Gomes estão recuperados de um desconforto na região torácica e uma entorse no tornozelo, respectivamente, e também participaram normalmente da atividade em Alvorada. Enquanto o defensor é titular absoluto – Hugo Mallo não renovará o contrato e não joga mais pelo clube –, o meio-campista deve começar no banco de reservas.

Nesta quarta-feira, o comandante alvirrubro define o time pela manhã, antes do embarque para o Rio de Janeiro. Ocupando o 10º lugar na tabela de classificação com 18 pontos, o Inter segue na briga por uma vaga entre as cabeças do campeonato, já que tem dois jogos a menos e está a três pontos do São Paulo, que abre o G-6.