De olho no Fluminense, Inter se reapresenta nesta terça em Alvorada

Precisando se recuperar dos deslizes que custam pontos no Campeonato Brasileiro, o Inter está de volta ao Estado a fim de se preparar para encarar o Fluminense, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (5). O confronto válido pela 14ª rodada é importante para os comandados de Eduardo Coudet retomarem a confiança diante de um adversário abalado. Os cariocas, algozes da semifinal da Libertadores do ano passado, ocupam a lanterna da competição e vem de seis derrotas consecutivas.

Vindo de um empate em 1 a 1 com o Criciúma no domingo, o Colorado teve folga nesta segunda, e se reapresenta para os treinos nesta terça-feira pela manhã, no CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada. Além do tropeço com o Tigre, os gaúchos também perderam para o Atlético-MG e somam dois jogos sem vencer.

Sofrendo com desfalques, Chacho comemora a volta de nomes importantes para encarar o Tricolor das Laranjeiras. No ataque, Alario e Wesley cumpriram suspensão e estão à disposição. O argentino, no entanto, ainda será reavaliado pelo departamento médico por conta de dores no joelho. Já o lateral-direito Bustos está recuperado de um trauma torácico e deve retomar seu posto entre os titulares.

O argentino, agora, é o único atleta para a posição. Isso porque o espanhol Hugo Mallo está de saída. O defensor está na Espanha aguardando julgamento por um caso de assédio quando atuava pelo Celta de Vigo, e não volta a Porto Alegre. A informação veio do próprio treinador alvirrubro, que confirmou em entrevista coletiva após o duelo do final de semana.

Outra atração da partida estará na casamata rival. Depois da demissão de Fernando Diniz, o Fluminense acertou nesta segunda-feira a contratação do técnico Mano Menezes. Ele comandou o Inter entre abril de 2022 e julho do ano passado, quando foi demitido por uma má sequência de resultados.