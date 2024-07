Inter empata com o Criciúma e chega a dois jogos sem vencer no Brasileirão

Sofrendo com os desfalques, o Inter até dominou o Criciúma, mas não segurou o resultado e apenas empatou em 1 a 1, neste domingo (30), no estádio Heriberto Hülse, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o tropeço, o Colorado caiu duas posições e agora é apenas o 6º colocado na tabela, com 18 pontos somados e dois jogos a menos que os demais.

A primeira tentativa do Tigre veio com Newton, aos oito minutos, que tentou o chute de longe para surpreender o goleiro Fabrício, mas parou no defensor da meta alvirrubra. Depois, as melhores chances dos visitantes saíram da criatividade de Alan Patrick. Foi o camisa 10 que cruzou na área em uma cobrança de falta que passou por um fio da cabeça de Fernando. Depois, ele passou por dois pela esquerda e tentou direto, mas a bola foi nas mãos do goleiro.

Já aos 34 minutos, Allano levou perigo no contra-ataque, mas bateu por cima ao tentar encontrar o ângulo de Fabrício. Mesmo assim, o time de Eduardo Coudet foi mais letal. Aos 40, Lucca Drummond foi ao fundo e cruzou rasteiro em direção a Bruno Henrique, que chegou livre próximo a marca do pênalti para bater no canto e abrir o placar em Santa Catarina.

Na volta do intervalo, o autor do primeiro gol quase fez o segundo logo aos quatro minutos. Em boa triangulação, o camisa 8 teve espaço para enquadrar o corpo e bater da meia-lua, mas a bola passou por cima do travessão. O contragolpe do Tigre foi aos nove, quando Fellipe Mateus bateu de longe e Fabrício precisou fazer a ponte para defender o arremate.

Depois, aos 18, Marcelo Hermes quase empatou. De cabeça, o ala-esquerdo procurou o canto e errou por pouco, deixando o goleiro vendido no lance. Em uma blitz, os mandantes voltaram a assustar com Éder, mas Fabrício estava inspirado e pegou o chute de mão trocada.

A batida deu frutos e o gol saiu em seguida. Em uma trapalhada da defesa, que bateu cabeça e não afastou o cruzamento rasteiro de Bolasie, a bola caiu nos pés de Arthur Caike, e o atacante bateu de primeira para deixar tudo igual no marcador.

Na sequência, o Inter até tentou pressionar, mas sofreu com a falta de opções para o ataque por conta das ausências. Sem mais delongas, o árbitro encerrou o confronto aos 51 minutos. Agora, o foco colorado está no Fluminense, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira.

Criciúma (1) Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Tobias, Trauco (Éder) e Marcelo Hermes; Barreto, Newton (Fellipe Mateus) e Matheusinho (Meritão); Allano (Bolasie) e Arthur Caike. Técnico: Cláudio Tencati.

Inter (1) Fabrício; Igor Gomes, Vitão, Fernando e Renê; Rômulo, Thiago Maia (Aránguiz), Bruno Henrique (Gustavo Prado) e Wanderson; Alan Patrick e Lucca Drummond (Hyoran). Técnico: Eduardo Coudet.

Árbitro - Wagner Nascimento Magalhães (RJ).