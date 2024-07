Fluminense anuncia técnico Mano Menezes

O Fluminense anunciou a contratação do técnico Mano Menezes. O contrato será até o fim de 2024 e ele chega na companhia do auxiliar Sidnei Lobo. Mano já fará sua estreia nesta quinta-feira (4), contra o Inter, no Maracanã. Seu primeiro treinamento ocorrerá nesta terça-feira (2) no CT Carlos Castilho.

O treinador chega para substituir Fernando Diniz, demitido após a derrota para o Flamengo por 1 a 0, no dia 23 de junho. O time esteve sob o comando do auxiliar Marcão nos últimos dois jogos, perdendo nas duas oportunidades. Com a chegada de Mano, o interino volta às suas funções de origem.

O Tricolor das Laranjeiras é o lanterna do Campeonato Brasileiro com apenas seis pontos em 13 rodadas. O time vem de seis derrotas consecutivas, igualando sua pior sequência negativa da história na competição. O time ainda disputa a Libertadores e a Copa do Brasil. Em ambas as competições está nas oitavas de final.