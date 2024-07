Clube Veleiros do Sul busca retomar atividades, após ser afetado na enchente

A Escola de Vela, que recebe entre 50 a 60 atletas semestralmente , também não registrou danos nos 80 barcos próprios. Considerando as condições climáticas, o Veleiros organiza medidas de proteção contra as cheias. Entre elas, o enrocamento de pedra para evitar que a água suba.

Porém, não houve danos significativos em nenhum dos 300 barcos dos sócios alocados no local , nem nos barcos próprios. Para evitar prejuízos, um sistema de segurança com a amarração dasembarcações foi executado.

Enquanto em setembro do ano passado a água tinha avançado até a entrada do salão de festas, dessa vez praticamente todo o espaço ficou submerso por 20 dias . "Estamos acostumados a ver a água afetar os três trapiches no inverno, mas ninguém imaginava que a água chegaria onde chegou agora", diz Roth. Os principais danos ocorreram na madrugada do dia 2 para o dia 3 de maio , quando a água passou de 1,70 metro, impactando no sistema elétrico, além da área administrativa e de lazer. Na piscina, ainda será necessário realizar o esvaziamento para, posteriormente, contabilizar os danos. Já no salão de festas, um dos principais pontos atingidos, será preciso trocar ou fazer a manutenção de todo o piso. Os vidros do local também foram quebrados com a força da água. Na área externa, o tradicional "Caminho das Noivas", realizado próximo ao farol – uma das marcas do Veleiros do Sul –, até o salão de festas, também apresenta marcas da enchente. Os estragos são perceptíveis na sede do clube, seja na estrutura seja na jardinagem.

O Clube Náutico Veleiros do Sul, localizado no bairro Assunção desde 1959, teve sua sede de 8 hectares na Zona Sul de Porto Alegre atingida pela enchente de maio. Agora, trabalha para retomar as atividades nos próximos meses. Com mais de 40 pessoas atuando na limpeza, o objetivo é estar com tudo preparado para o Circuito Conesul de Vela de Oceano, que acontece em setembro . Essa não é a primeira vez que o Veleiros enfrenta impactos de uma enchente. Fundado em 1934 no bairro Navegantes, na Zona Norte, o clube trocou de sede devido à histórica enchente de 1941 e a construção do dique no bairro. "O acesso para os clubes de remo ficou limitado, mas eles seguem por lá, já os de vela não passam por conta dos mastros", explica o comodoro Frederico Roth.

Integrantes do clube ajudaram com 9 botes durante os resgates na enchente

Antes da limpeza, os funcionários e sócios do Veleiros do Sul, capacitados para atividade, se envolveram no resgate da população atingida pelas enchentes. Ao todo, mais de 2 mil pessoas foram resgatadas pelos clubes náuticos até a orla do Guaíba. Apenas do clube, nove botes infláveis ficaram à disposição dos salvamentos executados pela Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Marinha do Brasil.



No primeiro momento, os atendimentos foram realizados, principalmente, na Região das Ilhas, deixando a população na Usina do Gasômetro. Depois, a operação passou a ser realizada no Pontal Shopping.

“Alguns sócios também colaboraram, mas foi necessário tomar cuidado com a segurança, pois todos queriam ajudar e muitos não sabiam como. O desafio técnico da correnteza foi bem grande”, relembra o comodoro Roth.



O funcionário Marcelo Leite, um dos responsáveis pelas operações de salvamento, lembra que os barcos que saíam para buscar a população eram abastecidos de comida e bebida. "O pessoal, às vezes, pegava tudo o que podia pegar. Com capacidade para 18 pessoas, vínhamos carregando de 8 a 9 passageiros, já que o pessoal pegava o que conseguia de móveis, roupas e televisores. Resgatamos pessoas com fome, inclusive uma senhora que estava há dois dias sem comer", conta.