Bia Haddad estreará contra polonesa em Wimbledon; Meligeni enfrenta Borna Coric

Os tenistas brasileiros conheceram nesta sexta-feira seus adversários de estreia nas chaves de simples de Wimbledon, que começa na segunda-feira, em Londres. Beatriz Haddad Maia enfrentará a polonesa Magdalena Frech, de quem nunca perdeu. No masculino, Thiago Monteiro e Felipe Meligeni terão as estreias mais complicadas.

Atual número 20 do mundo, Bia já enfrentou duas vezes a tenista da Polônia no circuito. E venceu em ambas as ocasiões, incluindo na grama, no Torneio de Birmingham de 2022. Frech tem 26 anos e ocupa atualmente a 56ª posição no ranking da WTA - já foi a 42ª, no início da temporada.



Bia, portanto, é considerada a favorita tanto pelo ranking quanto pelo retrospecto entre as duas tenistas. A brasileira, contudo, vive fase difícil no circuito. Em sua preparação para Wimbledon, obteve apenas uma vitória na grama e quatro derrotas nos últimos cinco jogos. Em Londres, ela tentará defender os pontos conquistados com a boa campanha do ano passado, quando abandonou nas oitavas de final após sentir dores nas costas.



Se confirmar o favoritismo na rodada de abertura, a brasileira vai encarar a vencedora do confronto entre a colombiana Camila Osorio e a americana Lauren Davis. Numa eventual terceira rodada, Bia poderá cruzar com a americana Danielle Collins, atual 11ª do mundo.

Na outra chave de simples do torneio britânico, Thiago Monteiro terá a missão mais complicada. Ele estreará contra o australiano Alexei Popyrin, número 47 do mundo. Se avançar à terceira rodada, poderá ter pela frente o sérvio Novak Djokovic, número dois do ranking.



Felipe Meligeni, por sua vez, vai encarar o experiente croata Borna Coric, 89º do mundo, mas que já foi o 12º em 2018. Coric, além da experiência no circuito, já foi algoz do Brasil na Copa Davis. E Thiago Wild terá, ao menos em tese, a tarefa mais tranquila. Ele enfrentará o inexperiente inglês Paul Jubb, 289º do mundo.