Bia Haddad admite queda de rendimento em 2024, mas projeta reação

Após encerrar 2023 com dois troféus num mesmo torneio, Beatriz Haddad Maia ainda não embalou neste ano. A principal tenista do Brasil, atual 13ª do mundo, admite a queda de rendimento nestes primeiros meses da temporada, mas diz conviver bem com as oscilações e projeta uma reação diante da torcida, em sua cidade natal, na Billie Jean King Cup. Entre sexta-feira e sábado, ela será a referência do time brasileiro no duelo contra a Alemanha, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

"Eu gostaria de mudar essa energia, essa chave, nesta semana. Com certeza, está sendo uma das semanas mais especiais da minha carreira. Pelo que estamos sentindo, estamos querendo muito esse momento. Trabalhamos para isso", comentou Bia, nesta quinta, véspera do início do confronto.

Na temporada 2024, a brasileira já disputou 10 competições, todas da elite do tênis mundial. Fez boas apresentações, inclusive no Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam da temporada. Mas não conseguiu ir mais longe nos torneios. Sua melhor performance aconteceu no Torneio de Abu Dabi, quando alcançou a semifinal.

Bia é a principal referência do Brasil no duelo com a Alemanha pela fase classificatória da Billie Jean King Cup, a versão feminina da Copa Davis. Se o Brasil vencer, alcançará a fase principal da competição por países, o Finals.

"O tênis feminino do brasileiro vem de momentos especiais e cada uma de nós representa o país da sua forma. Me sinto privilegiada por fazer parte deste time e espero que possamos aproveitar essa semana para fazer a diferença no tênis feminino. Deixar um legado importante no esporte mesmo", afirmou Bia, que tem o melhor ranking de simples entre todas as tenistas deste confronto.