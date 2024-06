Geórgia surpreende Portugal e tem classificação histórica às oitavas da Eurocopa

A seleção da Geórgia venceu Portugal por 2 a 0 nesta quarta-feira (26) pelo terceiro jogo da fase de grupos da Eurocopa. A partida foi realizada na Veltins-Arena, em Gelsenkirchen. Kvaratskhelia e Mikautadze marcaram para a Geórgia. De pênalti, Mikautadze chegou a três gols na Euro e agora lidera a artilharia da edição. Mesmo com a derrota, Portugal já estava classificado para as oitavas de final. A Geórgia terminou em terceiro, mas avançou para a próxima fase. A Turquia, que venceu a Tchéquia, ficou com o segundo lugar do grupo F.

Os portugueses entraram em campo com a classificação e o primeiro lugar garantidos. A ideia do técnico espanhol Roberto Martínez foi dar ritmo aos reservas, com Pedro Neto, João Félix e Francisco Conceição aproveitando melhor a oportunidade. Os portugueses entraram em campo com a classificação e o primeiro lugar garantidos. A ideia do técnico espanhol Roberto Martínez foi dar ritmo aos reservas, com

A Geórgia dependia da vitória para garantir a sobrevivência e arrancou um gol relâmpago. Portugal acabou dominando a partida durante o primeiro tempo, mas empilhou finalizações para fora ou muito bem defendidas por Mamardashvili. Cristiano Ronaldo teve mais de uma oportunidade para marcar e chegar a um novo recorde, mandando por cima do gol em sua principal chance da partida.

Com apenas dois minutos de jogo, António Silva errou na troca de passes no meio de campo e Mikautadze aproveitou para puxar contra ataque com Kvaratskhelia. O atacante do Napoli não desperdiçou e finalizou de perna esquerda para o fundo do gol.

O segundo gol veio aos 10 minutos da segunda etapa, após a arbitragem confirmar a penalidade no VAR. O zagueiro António Silva deixou o pé e acabou acertando Lochosvili dentro da área. Mikautadze tomou pouca distância para finalizar no canto esquerdo de Diogo Costa. O goleiro português caiu para o lado certo, mas não chegou a tempo.