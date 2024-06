Inglaterra só empata com a Eslovênia após golaço anulado, mas passa em 1° na Eurocopa

Inglaterra e Eslovênia não saíram do 0 a 0, nesta terça-feira (25), no RheinEnergieStadion, pela última rodada da fase de grupos da Eurocopa. A partida foi de poucas chances. Apesar de ter mais a posse de bola, a Inglaterra viu seus principais astros fazerem um jogo apagado e quase não assustou. No primeiro tempo, os ingleses tiveram um golaço marcado por Saka anulado.

O resultado, no entanto, não atrapalhou a campanha inglesa. Com cinco pontos, a seleção comandada por Gareth Southgate fechou a primeira fase na liderança do grupo C e está nas oitavas de final. A Eslovênia também garantiu vaga na próxima fase da competição. Os eslovenos fecharam a primeira parte do torneio com três pontos, no terceiro lugar da chave, mas já estão entre os quatro melhores terceiros colocados dos seis grupos, superando as campanhas de Hungria e Croácia, que já realizaram os três jogos.

Dinamarca e Sérvia também ficaram no 0 a 0 no outro jogo do grupo. Com isso, os dinamarqueses fecharam a primeira fase na segunda colocação, e os sérvios acabaram eliminados. A Eslovênia só não ficou no segundo lugar do grupo por um motivo inusitado. A seleção teve campanha idêntica à da Dinamarca (pontos, saldo de gols, confronto direto, gols marcados, gols sofridos, cartões amarelos e cartões vermelhos).

Por isso, o critério para definir o segundo e terceiro colocado na chave foi a campanha nas Eliminatórias para a Eurocopa, com os dinamarqueses ficando em vantagem. Curiosamente, as duas seleções estavam no mesmo grupo, somaram os mesmos 22 pontos, mas a Dinamarca ficou à frente pelos confrontos diretos (2 a 1 e 1 a 1).

O primeiro tempo foi de muito equilíbrio e teve gol inglês anulado. A Inglaterra não teve vida fácil na etapa inicial. A Eslovênia dificultou a armação das jogadas e quase não permitiu finalizações. Na primeira chegada de perigo, o time inglês até abriu o placar, mas o gol de Saka foi anulado por impedimento de Foden. Com o tento anulado, o primeiro chute inglês na direção do gol saiu apenas depois dos 30 minutos, mas nada que tenha sido suficiente para superar Oblak e o forte bloqueio esloveno. O primeiro tempo foi de. A Inglaterra não teve vida fácil na etapa inicial. A Eslovênia dificultou a armação das jogadas e quase não permitiu finalizações. Na primeira chegada de perigo, o time inglês até abriu o placar, mas o gol de Saka foi anulado por impedimento de Foden. Com o tento anulado, o primeiro chute inglês na direção do gol saiu apenas depois dos 30 minutos, mas nada que tenha sido suficiente para superar Oblak e o forte bloqueio esloveno.

O segundo tempo teve atacante virando herói na defesa. Assim como a etapa inicial, a segunda metade do jogo teve raras chances de gol. Na melhor delas, o atacante Sesko, da Eslovênia, evitou o que seria um gol de Stones já em cima da linha. Os ingleses até tentaram uma pressão nos minutos finais, mas que foi em vão devido aos erros de finalização. Os eslovenos se fecharam e seguraram o resultado favorável à classificação.