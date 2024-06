Alemanha se salva nos acréscimos e garante topo com empate contra Suíça

Neste domingo (23), em partida realizada em Frankfurt, Suíça e Alemanha entraram em campo para decidir a liderança do Grupo A, com os suíços ainda por definir sua classificação, enquanto os alemães só queriam a ponta da tabela. No fim, um empate por 1 a 1 conseguido nos acréscimos garantiu a Alemanha no topo.

No primeiro tempo, a Suíça surpreendeu e saiu na frente aos 38 minutos, quando Ndoye completou o cruzamento e colocou os helvéticos na frente diante da Alemanha.

Nos acréscimos da segunda etapa, aos 47 minutos, Fullkrug, em cabeçada salvadora, garantiu o gol de empate e a liderança da Alemanha no grupo A.

Na classificação final do Grupo A, a Alemanha ficou com 7 pontos e garantiu a primeira colocação do grupo, enquanto a Suíça ficou com o segundo lugar, tendo marcado 6 pontos.

Na próxima fase, a Alemanha, como líder do grupo, deve enfrentar em Dortmund, no próximo sábado (29), às 16h (de Brasília), o segundo colocado do Grupo C (no momento, a Dinamarca é a vice-líder), enquanto a Suíça, como vice-líder, terá como adversária a equipe vice-líder do Grupo B (atualmente a Itália), em Berlim, também no sábado (29), às 13h (horário de Brasília).

Como foi o jogo

Desde os primeiros minutos, a Alemanha, do técnico Julian Nagelsmann, preferiu não pensar em uma possibilidade de não ser a líder do grupo, e já teve o controle da posse de bola. A Suíça, por sua vez, tinha como tática desde o começo esperar a adversária para tentar contra-atacar, embora não tivesse chances, com os alemães chegando a ter 70% de posse de bola em parte da primeira etapa.

Por outro lado, o domínio alemão na primeira etapa era um pouco menos produtivo em termos de chances, o que fez os suíços se animarem, e marcarem na primeira oportunidade ofensiva que tiveram. O gol não mudou a tônica da partida, com a Alemanha tendo a bola e a equipe de Murat Yakin se defendendo, mas também não concedendo mais chances por alguns momentos, mantendo o seu sistema de forte pressão.

Na segunda etapa, os alemães tinham a bola, mas eram os suíços quem tinham a iniciativa de procurar o gol nos primeiros minutos. Com o tempo a leva pressão da Suíça deu uma queda, e novamente a Alemanha tomou as rédeas do jogo, especialmente com chutes de longa distância tentados.

A reta final da partida teve a Alemanha com a posse de bola e tentando, no desespero, através de alguns cruzamentos na área e finalizações de longa distância, a procura do gol, mas a Suíça ainda ameaçava a meta alemã com contra-ataques e jogadas em velocidade. No fim, a estratégia suíça acabou com um furo nos acréscimos, causado pelo gol de empate dos donos da casa.

Gols e destaques

Havertz tenta: Aos 2 minutos, após escanteio cobrado na área suíça, o atacante venceu a zaga pelo alto e cabeceou, mas Sommer fez uma defesa tranquila no lance.

Andrich marca, mas juiz anula: Aos 16 minutos, Mittelstadt cruzou e Musiala dividiu com Aebischer, na sobra, Andrich chutou forte, e Sommer não conseguiu evitar o gol. Mas após a revisão recomendada pelo VAR, o árbitro Daniele Orsato optou por anular o gol, por falta de Musiala.

Ndoye castiga (1x0): Aos 27, Rieder trabalhou a jogada com Freuler entre os defensores alemães pelo lado esquerdo, e Freuler recebeu e cruzou à meia-altura, e Ndoye apareceu pra completar o cruzamento de carrinho, sem chances para Neuer, para fazer a festa helvética em Frankfurt.

Ndoye assusta mais ainda: Aos 30, em um raro momento de blitz do time suíço, Ndoye é lançado no lado esquerdo, invadiu a área e chutou cruzado, mas a bola foi pra fora, à direita do gol de Neuer.

Wirtz isola sua chance: Aos 41, em jogada de Musiala pelo meio, ele rolou para o lado esquerdo para Wirtz, que finalizou mal, e a bola foi por cima do gol.

Kroos erra primeira chance: Aos 7 do segundo tempo, a Alemanha teve sua primeira chance na etapa complementar com uma jogada de Andrich que o camisa 8 recebeu na meia-lua e bateu a seu estilo, de chapa, mas a bola foi pra fora.

Raum arrisca: Aos 17, o lateral-esquerdo, que havia acabado de entrar, chutou de forte de fora da área em direção ao gol de Sommer, mas a bola foi por cima da meta suíça.

Havertz tem nova chance: Aos 22, após falta mal batida pelos alemães, a bola sobrou pra Raum no lado esquerdo, e ele cruzou na área para Havertz, que novamente venceu no alto a defesa suíça, mas cabeceou por cima do gol.

Pedido de pênalti alemão: Aos 24, em bela jogada de Wirtz, que driblou pra cima de Aebischer, ele cruzou na área de forma rasteira, Kimmich finalizou e foi travado, e Beier dividiu com Widmer. Os alemães pediram pênalti, mas o árbitro italiano nada marcou.

Vargas marca, mas gol é anulado: Aos 37, em contra-ataque da equipe suíça, Vargas foi servido entre os zagueiros alemães e tocou na saída de Neuer pra marcar, mas o gol foi invalidado por impedimento do atacante.

Havertz tenta: Aos 38, em sua terceira cabeçada de perigo na partida, após cobrança de escanteio feita do lado direito, Havertz tentou mais uma vez, mas cabeceou por cima do gol de Sommer.

Shaqiri obriga Neuer a trabalhar: Aos 43, em jogada de Vargas pelo lado direito, ele tocou rasteiro pra trás e encontrou Shaqiri, que chutou colocado no canto esquerdo, mas Neuer fez uma grande defesa.

Fullkrug salva a Alemanha (1x1): Aos 47, após cruzamento do lado esquerdo feito por Raum, Fullkrug ganha pelo alto e cabeceia no canto esquerdo de Sommer, que não consegue evitar o empate alemão.



FICHA TÉCNICA



Suíça 1x1 Alemanha



Competição: 3ª rodada do Grupo A da Eurocopa 2024

Local: Frankfurt Arena, em Frankfurt (Alemanha)

Árbitro: Daniele Orsato (ITA)

Assistentes: Ciro Carbone (ITA) e Alessandro Giallatini (ITA)

VAR: Massimiliano Irrati (ITA)

Amarelos: Ndoye, Tah, Xhaka, Widmer

Gols: Ndoye, da Suíça, aos 27 minutos do primeiro tempo, e Fullkrug, da Alemanha, aos 47 minutos do segundo tempo.



Suíça: Sommer; Schar, Akanji, Rodríguez; Widmer, Freuler, Xhaka, Aebischer; Ndoye (Duah), Rieder (Vargas); Embolo (Amdouni). Técnico: Murat Yakin



Alemanha: Neuer; Kimmich, Rudiger, Tah (Schlotterbeck), Mittelstadt (Raum); Andrich (Beier), Kroos; Musiala (Fullkrug), Gundogan, Wirtz (Sané); Havertz. Técnico: Julian Nagelsmann