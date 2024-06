Bélgica apenas empata com Ucrânia e pega França nas oitavas da Eurocopa

Nesta quarta-feira (26), em jogo na Stuttgart Arena, Ucrânia e Bélgica disputavam um lugar nas oitavas de final da Eurocopa 2024, e quem vencesse, garantia o seu bilhete para o mata-mata. A partida terminou empatada em 0 a 0, mas só os belgas vão adiante na competição. Com a combinação de resultados, a classificação do Grupo E teve a Romênia garantida na liderança, com 4 pontos, ganhando da Bélgica, vice-líder, por conta do número de gols marcados no grupo (4 contra 3), já que tinham saldo de gols igual. Ambos tiveram saldo superior a Eslováquia, que também somou 4 pontos.

A Ucrânia acabou eliminada, mesmo com 4 pontos, como as outras três seleções do seu grupo, porque tinha um saldo de gols pior (-2) em relação a romenos e belgas (+1) e aos eslovacos (0).

Nas oitavas de final, a Bélgica, como segunda colocada do Grupo E, vai enfrentar a França, que foi vice-líder do Grupo D. A partida será na próxima segunda-feira (1º), às 13h (horário de Brasília), em Dusseldorf.

LEIA TAMBÉM: França empata com Polônia e fica em segundo no Grupo D da Eurocopa

Nos primeiros minutos de jogo, o time belga, comandado pelo técnico Domenico Tedesco, tomou mais a iniciativa frente aos ucranianos, que em dado momento, tinham dificuldade de sair do seu campo de defesa. Faltavam jogadas em velocidade, especialmente pela ausência do atacante Mudryk. O jogador do Chelsea foi o grande desfalque do time, lesionado. A tendência do primeiro tempo era um jogo de pouca inspiração, e muita afobação, com diversos erros de passes, especialmente do time comandado por Sergiy Rebrov.

Com dificuldades no estilo de toques curtos e com a posse, que era dominada pela seleção da Bélgica, a Ucrânia passou a tentar mais lançamentos e bolas longas, que em algumas vezes, geraram perigo. Mas embora os belgas tivessem a bola, por outro lado, não ameaçavam o gol adversário.

Na segunda etapa, a tendência da partida mudou pouco. A Bélgica tinha mais a bola, mas pouca efetividade na construção de ações, enquanto a Ucrânia não aproveitava quando tinha oportunidades, com um jogo em que as marcações seguiam eficientes e concedendo pouco, a ponto da partida ter poucos chutes a gol nos primeiros minutos da etapa complementar.

O empate bastava aos belgas para a classificação, mas não para os ucranianos, que na reta final da partida, ao saber do resultado do jogo em Frankfurt, partia para o ataque, mas com certo nervosismo para tentar o gol da salvação, o que impedia que o time ucraniano empilhasse chances. Com mais posse de bola, a Bélgica abdicou de atacar para defender o empate e a classificação, conseguida após o apito final.