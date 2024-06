França empata com Polônia e fica em segundo no Grupo D da Eurocopa

Poupado da partida contra a Holanda por causa da fratura que sofreu no nariz, Mbappé voltou a jogar pela França nesta terça-feira (25) e marcou o primeiro gol de um atleta francês na atual edição da Eurocopa - até então, o único gol marcado a favor da seleção comandada por Didier Deschamps havia sido contra. A bola na rede, contudo, não foi suficiente para trazer a vitória. Do outro lado, estava a Polônia, que definiu o empate por 1 a 1 ao converter um pênalti em segunda tentativa, após o goleiro Maignan se adiantar para defender a primeira, em partida disputada em Dortmund, na Alemanha.

A França entrou em campo classificada e buscava a liderança do Grupo D, mas, enquanto a Polônia foi eliminada. A primeira posição da chave ficou com a Áustria, que chegou aos seis pontos ao fazer 3 a 2 em grande jogo com a Holanda, dona de quatro pontos e também classificada por estar garantida como um dos melhores terceiros colocados.Ao terminar em segundo lugar, a. Se passar das oitavas de final, pode cruzar o caminho de Alemanha, Espanha (na eventual semifinal) e Portugal (quartas de final).do estádio Signal Iduna Park por muitos torcedores que decidiram homenageá-lo. Ao observar a torcida, era fácil encontrar pessoas vestidas com máscaras semelhantes a que o atacante vem utilizando por causa da lesão no rosto. Em campo, o jogador mascarado fez ótima parceria com Barcola pelo lado esquerdo e teve oportunidades de abrir o placar, mas não conseguiu colocar na rede.