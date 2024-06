Fluminense anuncia demissão de Fernando Diniz e pede apoio da torcida

Fernando Diniz não é mais técnico do Fluminense. Após reunião nesta segunda-feira (24) ficou definido o fim da segunda passagem dele pelo clube. Em nota, o tricolor pediu apoio da torcida. Diniz não resistiu à derrota para o Flamengo no domingo. O clube está na lanterna do Campeonato Brasileiro e vem de péssimos resultados. O tricolor carioca confirmou a queda em nota.

"O técnico Fernando Diniz deixou o comando do Fluminense FC nesta segunda-feira. Diniz deixa como legado desta sua passagem não somente alguns dos títulos mais importantes da história de nosso clube, conquistados em 2023 e 2024, mas também o legado de um trabalho muito bem-sucedido em sua primeira etapa de sua atual passagem, ensinamentos importantes sobre sua maneira de entender o futebol e uma visão humanística que no todo trazem enorme contribuição a este esporte", disse o pronunciamento do Fluminense.

Marcão assume a equipe na partida de quinta-feira. O Flu encara o Vitória no Maracanã. Na nota, o Fluminense pede apoio da torcida. "O Fluminense precisa de todo apoio do torcedor. Este é um momento que pede união de todos em torno do objetivo maior de retomarmos o caminho das vitórias."

O melhor momento de Diniz foi com o título da Libertadores em 2023. Ele voltou ao Flu em 2022. Nesse período, além do troféu continental, também ganhou o Carioca e a Recopa Sul-Americana. Fernando Diniz vinha sendo alvo de críticas da torcida. O clube tentou segurar e demonstrar confiança, mas a fase pesou contra. Este é o pior início do clube no Brasileirão.

"Risco de demissão eu não tenho preocupação. Não sou eu que me demito e me contrato. Não vou ter medo de ser demitido. Nunca tive isso na carreira. Tenho muita coerência no meu trabalho, mesmo que pese que é um momento ruim do Fluminense. Estamos tentando de tudo, dentro das minhas possibilidades, para ajudar o time a melhorar e conquistar as vitórias", disse Fernando Diniz após a derrota para o Flamengo. Após o clássico, ele disse ter respaldo da diretoria. No entanto, admitiu que isso não afasta risco de demissão.