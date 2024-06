Grenal 442: Torcedores de Grêmio e Inter se mobilizam para viagem a Curitiba

Torcedores de Grêmio e Inter já se preparam para o Gre-Nal 442, o primeiro disputado em outro estado brasileiro. Por conta das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul durante o mês de maio, o clássico gaúcho será disputado no estádio Couto Pereira, em Curitiba, no Paraná, neste sábado (22), às 17h30min. O confronto deve ter casa cheia, já que 26 mil ingressos foram vendidos para a torcida do Grêmio e toda carga para a torcida visitante, de 2 mil entradas, foi esgotada pelo Inter. Com a expectativa alta de público, autoridades e representantes de ambos os clubes organizam a logística para a partida.

Segundo integrantes da torcida gremista, a Brigada Militar enviou um ofício para os dirigentes do clube orientando que a saída dos ônibus com os torcedores de Porto Alegre ocorresse em um espaço de três horas antes dos colorados, para evitar potenciais conflitos na estrada. O Departamento de Reponsabilidade Social do Inter optou por não divulgar os horários das viagens. A decisão foi tomada para não evitar que torcidas organizadas do clube rival interceptem o comboio colorado.



Consulados de outras cidades também estarão presentes



Com o Grêmio como mandante da partida deste sábado, os consulados gremistas no Sul do País também estão se movimentando para atender ao clássico em Curitiba e esgotar os ingressos disponíveis. Segundo o diretor consular do Grêmio, Irno Bordingnon, a mobilização segue o modelo utilizado para as partidas na Libertadores, quando o Tricolor levou cerca de 70 mil pessoas em dois jogos realizados no Couto Pereira pela competição continental. Cerca de 100 ônibus devem sair de cidades dos três estados sulistas em direção ao estádio Couto Pereira entre sexta e sábado.

“Gre-Nal por si só já carrega uma mobilização imensa. Estamos nos preparando da mesma forma que no último jogo da Libertadores para encher o Couto Pereira, com consulados de Erechim, Guaporé e tantos outros municípios de Santa Catarina e Paraná engajados”, afirma Bordingnon.