Gre-Nal 442: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

No primeiro clássico da história em outro estado que não o Rio Grande do Sul, o Gre-Nal 442 está marcado para este sábado (22), às 17h30min, no estádio Couto Pereira, em Curitiba. O confronto válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro é o termômetro para definir o clima de Grêmio e Inter na sequência da competição. A transmissão fica por conta da RBS TV e do Premiere.

Do lado tricolor, o técnico Renato Portaluppi precisa que seu time responda para sair da zona do rebaixamento — perdeu as últimas cinco partidas no Brasileirão e está na vice-lanterna do Brasileirão. Para isso, ele deve contornar a lista de desfalques que desfigura o onze inicial gremista. Além dos convocados Villasanti e Soteldo, o lesionado Diego Costa e o suspenso Pepê estão fora do páreo.

À frente do Colorado, o comandante Eduardo Coudet tem margem um pouco maior para trabalhar, já que vem de vitória contra o Corinthians. O argentino lida apenas com as ausências de Rochet, Valencia e Borré, convocados por suas seleções. A principal expectativa está na volta de Alan Patrick, que saiu lesionado do duelo com o São Paulo há uma semana, mas deve ter condições de ir a campo. A esperança do torcedor é de que o camisa 10 esteja entre os titulares.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Grêmio - Marchesin; João Pedro, Rodrigo Ely (Geromel), Kannemann e Reinaldo; Dodi, Carballo e Cristaldo; Pavón, JP Galvão e Gustavo Nunes. Técnico: Renato Portaluppi.

Inter - Fabrício; Bustos, Vitão, Fernando e Renê; Thiago Maia, Aránguiz, Bruno Henrique (Wanderson) e Wesley; Alan Patrick (Hyoran) e Alario. Técnico: Eduardo Coudet.

Arbitragem: Ramon Abatti Abel (SC), auxiliado por Guilherme Dias Camilo (MG) e Alex dos Santos (SC). VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG).

Serviço Gre-Nal 442

Local: estádio Couto Pereira;

Data e hora: sábado (22), às 17h30min;

Transmissão: RBS TV e Premiere.