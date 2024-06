Grandes do Z4 têm rodada indigesta pela frente com clássicos e pedreiras

O quarteto de gigantes que amarga a zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro pode ver o drama aumentar após os jogos da 11ª rodada da competição. Vasco, Corinthians, Grêmio e Fluminense, nesta ordem, integram o Z-4 do Brasileirão passados dez jogos -a diferença entre o 17º e o lanterna é de um ponto. Os tricolores gaúcho e carioca já estavam na zona da degola, enquanto o Alvinegro paulista e o Cruz-maltino foram ultrapassados por Criciúma e Vitoria. Vale destacar que a equipe de Renato Portaluppi tem dois jogos a menos que os demais.

Eles terão clássicos ou pedreiras pela frente. Para subir na tabela, os times precisam somar pontos e contar com tropeços de quem está acima. Ou então passarão pelo menos mais uma rodada na região perigosa.

O próximo compromisso do Vasco, sem técnico neste momento, é contra o São Paulo. A partida será em São Januário, mas os donos terão um novo comandante após Álvaro Pacheco ser demitido com três derrotas e um empate em quatro jogos.

Já o Corinthians enfrenta o Athletico-PR fora de casa. O Furacão é o quarto colocado, com 18 pontos, e possui alto aproveitamento como mandante no ano, apesar da série de tropeços em partidas recentes. O Grêmio, por sua vez, terá o clássico contra o Inter. O Colorado venceu os últimos dois confrontos contra o arquirrival e a partida, embora tenha mando do Tricolor gaúcho, será realizada no Couto Pereira por causa dos danos causados pelas chuvas ao estádio gremista. Enquanto o Fluminense encara o Flamengo no Maracanã. O Rubro-Negro vem de oito jogos de invencibilidade, mesmo com os desfalques da Copa América, e é o vice-líder do campeonato

SITUAÇÃO NO Z4

Vasco: 7 pontos, 2 vitórias, -14 de saldo;

Corinthians: 7 pontos, 1 vitória, -4 de saldo;

Grêmio: 6 pontos (em 8 jogos), 2 vitórias, -4 de saldo;

Fluminense: 6 pontos, 1 vitória, -8 de saldo.

PRÓXIMOS JOGOS DO QUARTETO

Grêmio x Inter - sábado (22), às 17h30min;

Vasco x São Paulo - sábado, 21h30min;

Athletico-PR x Corinthians - domingo, 16h;

Fluminense x Flamengo - domingo, 16h.