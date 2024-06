Seleção masculina de basquete finaliza a preparação para o Pré-Olímpico

O técnico da seleção brasileira masculina de basquete, Aleksandar Petrovic, definiu a lista dos jogadores que viajam para a Europa, onde a equipe nacional fará amistosos visando o Pré-Olímpico de Riga, na Letônia. A competição será a última chance de classificação olímpica para a equipe masculina.



O grupo encerrou a fase de preparação, que estava sendo feita em Blumenau (SC), e agora vai ter pela frente confrontos diante da Polônia, Croácia e Eslovênia. A estreia do Brasil no Pré-Olímpico está marcada para o dia 2 de julho, diante de Montenegro.

Com a definição dos convocados, Petrovic cortou Elinho, Gabriel Jaú e Gui Deodato. Os jovens Mathias e Reynan, que estavam treinando como convidados nesta fase de treinamentos, também não seguirão com o grupo. Yago, que se recupera de uma lesão na panturrilha, está confirmado entre os relacionados e segue com o time., na Croácia. Na programação dos amistosos, oA equipe volta a quadra 48 horas depois para enfrentar a Croácia e encerra esta fase de preparação diante da Eslovênia, no dia 28.e, além do Brasil, conta com Letônia, Camarões, Geórgia, Filipinas e Montenegro. Na primeira fase, os brasileiros enfrentam montenegrinos e camaroneses. Os dois melhores se garantem nas semifinais. Somente o campeão garantirá a vaga em Paris-2024.