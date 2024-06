Gündogan põe Alemanha perto das oitavas e complica Hungria na Eurocopa

A Alemanha venceu a Hungria por 2 a 0 nesta quarta-feira (19), na Uber Arena, em Berlim, pela segunda rodada do Grupo A da Eurocopa. Jamal Musiala abriu o placar para os alemães. Ilkay Gündogan definiu o placar. O meio-campista fez seu gol aos 22 minutos da etapa final, coroando grande atuação. As duas seleções fecharão sua participação na fase de grupos no próximo domingo (23). A Alemanha enfrentará a Suíça no Deutsche Bank Park, em Frankfurt, enquanto a Hungria voltará à Uber Arena para duelo com a Escócia.

LEIA TAMBÉM: Portugal faz gol salvador no fim e vence em dia de recordes e CR7 apagado

Com 6 pontos, os alemães lideram a chave. Já a Hungria, ainda zerada, está em situação complicada no Grupo A, mas tem possibilidades matemáticas de ao menos ser uma das melhores terceiras colocadas. A Hungria mostrou capacidade de assustar. Neuer foi exigido logo no primeiro minuto de jogo, e fez grande defesa aos 25 minutos em cobrança de falta de Szoboszlai. Houve até gol anulado nos acréscimos da etapa inicial -por impedimento claro.

A seleção de Julian Nagelsmann começou a encontrar buracos na defesa húngara através das boas movimentações de seu quarteto ofensivo. Gündogan gerou boas chances atacando a área, e teve oportunismo para participar de gol. Ele encontrou Musiala, que empurrou às redes para abrir o placar. A joia do Bayern se destacou na primeira etapa além do gol, exibindo seus talentos em dribles e jogadas de efeito.

LEIA TAMBÉM: França vence Áustria em final dramático na estreia da Eurocopa

Um dos melhores nomes do primeiro tempo, Gündogan apareceu novamente para assegurar a vitória na etapa final, quando a Alemanha criava menos oportunidades. Em outra boa movimentação invadindo a área, o meio-campista ampliou aos 22 minutos. A Hungria piorou no jogo após o 2 a 0, e a seleção da casa se sentiu 'leve' para arriscar mais.