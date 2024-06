Portugal faz gol salvador no fim e vence em dia de recordes e CR7 apagado

Portugal venceu a República Tcheca por 2 a 1 nesta terça-feira (18), na Red Bull Arena, em Leipzig, Alemanha, pela 1ª rodada do Grupo F da Eurocopa. Os tchecos abriram o placar com Provod. O lance aconteceu aos 17 minutos do segundo tempo. Portugal virou com Hranac (contra) e Francisco Conceição. Os gols saíram aos 24' e aos 47' da etapa final. As duas seleções voltam a campo no próximo sábado (22). A República Tcheca enfrentará a Geórgia, lanterna do grupo, às 10h (de Brasília), no Volksparkstadion. Já Portugal irá a campo mais tarde, às 13h, contra a Turquia, líder da chave, no Signal Iduna Park.

Recordes em Portugal. Ao iniciarem como titular nesta terça, Pepe e Cristiano Ronaldo entraram de vez na história da Eurocopa. O zagueiro de 43 anos e 113 dias se tornou o jogador mais velho a disputar uma partida na história do torneio. Já CR7 se firmou como o único jogador a disputar seis edições diferentes do torneio. O atacante, todavia, não conseguiu coroar o feito com uma atuação digna de seu histórico na Euro.

Apenas a seleção de Portugal gerou perigo durante toda a primeira etapa. A equipe de Roberto Martínez encontrou dificuldades para passar pela defesa tcheca, e pareceu perder a paciência com o passar do tempo. A pontaria não estava em dia, e quando os lusitanos acertaram o gol, o arqueiro Stanek interveio bem.

O segundo tempo caminhava para o mesmo roteiro da etapa inicial até o primeiro bom avanço da República Tcheca, aos 17', resultar em bola na rede. Entretanto, a zebra não conseguiu manter a boa performance defensiva após o belo gol de Provod. Os tchecos 'ajudaram' Portugal com gol contra e cederam empate sete minutos depois.

Virada teimou em não sair, mas aconteceu. Diogo Jota chegou a comemorar bola na rede aos 41', porém rapidamente a alegria se transformou em frustração com a anulação do lance. Seis minutos mais tarde não houve impedimento que acabasse com a virada portuguesa. Francisco Conceição aproveitou nova falha de Hranac e foi ao delírio, dando a vitória por 2 a 1 a Portugal.