Bélgica tem dois gols anulados e é derrotada pela Eslováquia na Eurocopa

Em jogo com dois gols anulados de Lukaku, a Bélgica estreou com derrota na Eurocopa. No Deutsche Bank Park, em Frankfurt, a equipe belga jogou abaixo do esperado, falhou mais do que o esperado na defesa e acabou sendo superada pela Eslováquia por 1 a 0, nesta segunda-feira (17). A partida, contudo, ficou marcada pela atuação excessiva do VAR, no segundo lance decisivo protagonizado por Lukaku, aos 40 minutos do segundo tempo. Trata-se da primeira derrota da equipe sob o comando do técnico Domenico Tedesco. Até então, o substituto de Roberto Martínez estava invicto, numa série com 10 vitórias e quatro empates.

Em apenas a sua terceira participação na Eurocopa, a Eslováquia obteve pela primeira vez a vitória numa estreia. De quebra, divide a liderança do Grupo E, com os mesmos três pontos da Romênia que, mais cedo, atropelou a Ucrânia. Já a Bélgica, acostumada a figurar na lista das favoritas nas últimas competições internacionais, passa em branco em sua primeira partida nesta Eurocopa.



Como está se tornando frequente nesta Eurocopa, Bélgica e Eslováquia fizeram um primeiro tempo acelerado, de muita correria e disposição desde os primeiros instantes. Neste ritmo, a Bélgica criou as primeiras chances, mas a seleção eslovaca se segurou bem. E ainda arriscou no ataque.



A tentativa deu certo com ajuda da defesa belga. Aos 7 minutos, Doku errou passe dentro da área e Schranz aproveitou para inaugurar o marcador. O gol precoce aumentou a concentração eslovaca, mais sólida em todos os fundamentos ao longo do primeiro tempo. O time soube se fechar na defesa sem abdicar do ataque, numa disciplina tática que ofuscou a Bélgica.



Contida em seus pontos fortes, a equipe belga era empurrada cada vez mais para trás, longe de alcançar o meio-campo, onde Kevin de Bruyne implorava pela bola. Os laterais também não ajudavam, o que contribuía para o controle da Eslováquia. Para piorar a situação da Bélgica, Lukaku desperdiçou chance incrível aos 41, numa rara escapada do ataque belga.