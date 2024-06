Inglaterra leva sufoco, mas estreia com vitória sobre a Sérvia na Eurocopa

A Inglaterra sofreu no segundo tempo, mas arrancou uma vitória magra por 1 a 0, diante da Sérvia, em Gelsenkirchen, na Alemanha, em sua estreia na Eurocopa. Bellingham, de cabeça, anotou o único gol da partida. Os ingleses lideram, assim, o Grupo C, já que Dinamarca e Eslovênia haviam empatado por 1 a 1 na outra partida da chave.

A equipe comandada por Gareth Southgate mostrou desde o apito inicial que sua missão seria, que se defendia com o maior número de jogadores atrás da linha da bola. Para isso, os ingleses abusavam dos toques rápidos, especialmente entre as linhas, invertendo o jogo de uma ponta à outra.O gol, porém, não demorou a sair. Aos 12 minutos, Saka cruzou do lado direito do ataque. Na entrada da pequena área, do lado esquerdo,Rajkovic.Apesar da necessidade de buscar o empate, os. A primeira chegada perigosa da equipe ocorreu aos 20 minutos. Em falha na saída de Alexander-Arnold, Mitrovic recebeu a bola de Zivkovic do lado direito da área e chutou com força à esquerda da meta defendida por Pickford.A Sérvia equilibrou as ações,, e tentava aproveitar a estatura de seus atletas com. Os ingleses respondiam com saídas em velocidade e, principalmente, por meio das investidas de Saka pelo lado direito, mas nenhum dos lados ameaçou a meta adversária até o final do primeiro tempo.No intervalo, o técnico Dragan Stojkovic substituiu Gudelj por Ilic para dar criatividade ao meio de campo da Sérvia, que passou a pressionar a saída de bola da Inglaterra na etapa final.Os, criando boas oportunidades para igualar, mas faltava a finalização a gol. Quando a Sérvia era melhor, aos 31 minutos, Bowen, que havia acabado de entrar, avançou pela direita e cruzou na área.que espalmou no próprio travessão e evitou o segundo gol inglês.Na reta final, a Sérvia buscou o empate com todas as suas forças. Aos 36, Vlahovic aproveitou um rebote na entrada na área e bateu forte. Pickford se esticou e espalmou para escanteio. No lance seguinte, Birmancevic arriscou de longa distância e Kane afastou de cabeça, quase em cima da linha, evitando o empate. Aos 44, Milinkovic-Savic chutou à esquerda do gol.