Inter x Corinthians: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

De volta a Santa Catarina depois do confronto com o São Paulo em Criciúma, o Inter recebe o Corinthians nesta quarta-feira (19), às 21h30min, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto é o último antes do Gre-Nal 442, marcado para sábado, também pelo torneio de pontos corridos. A transmissão fica por conta da RBS TV e do Premiere.

Para o técnico Eduardo Coudet, a dor de cabeça é montar o time em meio a desfalques e pendurados, que podem ficar de fora do clássico com o Grêmio. Por lesão, estão fora Alan Patrick e Lucca, já Rochet, Valencia e Borré estão à serviço de suas seleções, e Vitão, suspenso, fecha a lista de desfalques. Mauricio está apalavrado com o Palmeiras e deve ser anunciado em breve.

Com dois cartões amarelos e sob o risco de perder o duelo de domingo, contra o Tricolor, estão os seguintes jogadores: Bustos, Fernando, Wesley e Alario. O centroavante argentino tem o caso mais delicado, já que é o único nome do setor disponível para o técnico argentino.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Inter - Fabrício; Bustos, Igor Gomes, Mercado (Robert Renan) e Renê; Fernando; Bruno Henrique, Aránguiz e Wesley (Wanderson); Hyoran (Gabriel Carvalho) e Alario. Técnico: Eduardo Coudet.

Corinthians - Carlos Miguel; Matheuzinho, Cacá, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele, Moscardo e Rodrigo Garro; Coronado, Yuri Alberto e Wesley. Técnico: António Oliveira.

Arbitragem: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ), auxiliado por Luiz Claudio Regazone (RJ) e Carlos Henrique Lima Filho (RJ). VAR: Wagner Reway (Fifa-ES).

Serviço Inter x Corinthians

Local: estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis-SC;

Data e hora: quarta-feira (19), às 21h30min;

Transmissão: RBS TV e Premiere.