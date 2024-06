Vitória x Inter: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Mirando a parte de cima da tabela, o Inter visita o Vitória, neste domingo (16), às 16h, no Barradão, em Salvador, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo com partidas a menos em comparação a outros rivais, o Colorado conta com um ótimo aproveitamento nos pontos corridos. O empate sem gols contra o São Paulo na rodada anterior e a atuação sem inspiração pode ter desanimado o torcedor, mas o triunfo contra o lanterna da competição é tratado como uma obrigação para a equipe de Eduardo Coudet.Se Chacho não pode contar com as estrelas Borré e Valencia no comando de ataque, o treinador pode celebrar o retorno do argentino Lucas Alario ao time. O argentino foi determinante para as vitórias contra Tomayapo-BOL e Delfin-EQU, onde marcou os gols da vitória em ambas as partidas, mas não atuou na última partida por conta de um desconforto no ombro. O Inter não terá Alan Patrick e Maurício, que ficam de fora da delegação por conta de lesões. O Vitória é a única equipe que não ganhou nenhuma partida no Brasileirão. Com apenas três pontos e afundado na última colocação, os baianos convivem com crises internas e não conseguem fazer boas atuações. Vindo de dois empates seguidos, a equipe do treinador Thiago Carpini conta com a mística da lei do ex para bater o Inter, já que Luiz Adriano, campeão mundial pelo colorado deve ser o atacante titular.