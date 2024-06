Com três derrotas seguidas, Grêmio busca reverter momento ruim no Brasileirão

A derrota para o Flamengo nesta quinta-feira (13), por 2 a 1, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, consolidou que a fase do Grêmio no Campeonato Brasileiro não é boa. São três jogos seguidos sem somar pontos no Brasileirão. As derrotas para o Bahia, antes da paralisação por conta das enchentes, e para o Bragantino, no retorno do futebol brasileiro, se somam ao resultado no Maracanã e preocupam o torcedor, que espera atuações melhores. Com o momento negativo, o Grêmio encara o Botafogo neste domingo (16), às 18h30min, no Espírito Santo, com a missão de virar a chave.

O técnico Renato Portaluppi tem que montar a equipe mesmo com desfalques relevantes, o que deixa a tarefa de se recuperar na tabela do campeonato Nacional ainda mais difícil. O principal atacante, Diego Costa, segue de fora por até dois meses por uma lesão na coxa, enquanto Villasanti e Soteldo estão com suas seleções na Copa América. Para o confronto com o Botafogo, o clube também não contará com Kannemann, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.



O treinamento desta sexta-feira foi apenas regenerativo, mas o time que deve enfrentar o alvinegro carioca está encaminhado deve ser parecido com o que perdeu para o Flamengo. Três trocas pontuais devem acontecer na equipe: no gol, na zaga e no ataque. No rodízio de goleiros, Renato Portaluppi deve escalar Caíque, deixando Marchesin e Rafael Cabral no banco. Na defesa, Geromel deve ser a grande surpresa no lugar de Kannemann, já que está 100% e foi relacionado. Gustavo Nunes, que estava suspenso na última partida deve retornar ao time titular, na ponta-esquerda.