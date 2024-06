Grêmio perde para o Flamengo e amarga sequência ruim no Brasileirão

Em uma partida que começou equilibrada, o Grêmio perdeu para o Flamengo nesta quinta-feira (13), por 2 a 1, no Maracanã, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Luiz Araújo marcou duas vezes para os cariocas e Edenilson diminuiu o placar para os gaúchos. Essa é a segunda derrota seguida do Tricolor, a terceira em toda a competição, afastando os gremistas da parte de cima da tabela. Mesmo atuando muito bem na primeira etapa, a equipe de Renato Portaluppi não conseguiu superar os desfalques e o adversário e estaciona nos 6 pontos.Os primeiros minutos da partida foram marcados por iniciativas ofensivas de ambas as partes. Pavon teve uma boa chance aos 4 minutos pelo Grêmio, respondida por Léo Ortiz aos 13 minutos para o Flamengo. O Tricolor começou a dar as cartas na partida, ensaiando uma pressão no campo do rubro-negro e levando perigo em algumas oportunidades.Como uma luta de boxe, os dois pesos-pesados do futebol brasileiro trocavam golpes. O garoto Lorran, de 17 anos, levantou a torcida ao levar perigo após boa jogada de Everton Cebolinha, que saiu lesionado no lance seguinte por um desconforto muscular. Galdino tentou do outro lado, sem sucesso.O ritmo do jogo parecia ter caído, mas assim como em uma luta, um golpe pode ser fatal. Igor Jesus saiu lesionado e deu lugar para Luiz Araújo que mudou o jogo. O atacante teve duas chances: uma beijou o pé da trave, a outra ele não perdoou e acertou o ângulo de Rafael Cabral e abriu o placar para o Flamengo aos 44 minutos. Como o futebol é não é feito de justiça, a vantagem vai para quem é mais eficiente. Em um bom jogo de ambas as partes, o Flamengo levou a vantagem de 1 a 0 para o intervalo.Se o primeiro tempo foi movimentado, a segunda etapa demorou para engrenar. Quando o Flamengo acelerou o jogo, Bruno Henrique ficou sozinho com Kannemann dentro da área e tentou cavar um pênalti, que o VAR revisou e não concedeu a falta. O bom jogo dos primeiros 45 minutos não se repetiu na volta do intervalo.Desatento e sem muita organização, o Grêmio parecia perdido em campo. Mesmo sem muita criatividade, o Flamengo mandava no jogo e David Luiz quase ampliou o placar de cabeça, parando no travessão e inflamando a partida mais uma vez. Nathan Fernandes entrou e até tentou, mas Luiz Araújo foi mais uma vez determinante. Em contra ataque puxado em velocidade, Pedro achou o camisa 7 que deslocou o goleiro e ampliou o placar.Após o segundo gol rubro-negro, o Grêmio trabalhou muito mais a partir da transpiração do que com a inspiração. As tentativas gremistas não foram suficientes para buscar o empate, com os mandantes ficando mais próximos de marcar o terceiro, após um golpe de cabeça de Pedro. No apagar das luzes Edenilson marcou para o Grêmio, mas o placar ficou em 2 a 1 para o Flamengo.O resultado marca a manutenção de uma supremacia carioca em confrontos entre as duas equipes. São 12 vitórias flamenguistas em 17 confrontos. Depois da derrota frustrante, o Grêmio segue no Sudeste brasileiro, onde encara outra pedreira: o Botafogo, no domingo, em Cariacica, no Espirito Santo, com o mando gremista. (2) Flamengo - Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Léo Pereira; Léo Ortiz (Éverton Araújo), Igor Jesus (Luiz Araújo) e Lorran (Victor Hugo); Gerson, Everton Cebolinha (Bruno Henrique) e Pedro. Téc.: Tite.(0) Grêmio - Rafael Cabral; João Pedro (Fábio); Rodrigo Ely; Kannemann e Reinaldo; Dodi, Pepê (Carballo) e Cristaldo; Pavon (Nathan Fernandes), Galdino (Edenílson) e JP Galvão (Nathan). Téc: Renato Portaluppi.Arbitragem - Luiz Flávio de Oliveira-SP