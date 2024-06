Conmebol divulga tabela das oitavas da Libertadores com Grêmio x Fluminense na Arena

A Conmebol divulgou nesta quarta-feira (12) a tabela das oitavas de final da Libertadores da América. O que chamou a atenção é que o jogo de ida da eliminatória, contra o Fluminense, no dia 13 de agosto, está marcado na Arena. Agora, o torcedor tricolor vive a expectativa de voltar para casa no momento mais importante da temporada.

Nesta quarta, a Arena Porto-Alegrense, empresa responsável pela manutenção do local, iniciou o plantio do gramado após as cheias arrefecerem. De acordo com a organização, a grama deve ficar pronta até o final da próxima semana.

LEIA MAIS: Arena do Grêmio inicia troca do gramado após enchente histórica

A partida, ainda que marcada, não está garantida. A empresa já iniciou a limpeza e restauração de outras áreas. No entanto, o processo de compra de novos transformadores, que demoram em torno de 60 dias para chegar e também são essenciais para a operação das subestações elétricas do estádio, podem impedir o confronto válido pelo torneio continental.

Confira datas, horários e transmissão

Jogos de ida

Grêmio x Fluminense - 13/08, 19h - Arena do Grêmio - ESPN e Star+

San Lorenzo x Atlético-MG - 13/08, 21h30min - Pedro Bidegain - Paramount+

Colo-Colo x Junior Barranquilla - 13/08, 21h30min - Estádio Monumental - Paramount+

Peñarol x The Strongest - 14/08, 19h - Campeón del Siglo - ESPN e Star+

Talleres x River Plate - 14/08, 21h30min - Mario Alberto Kempes - Paramount+

Botafogo x Palmeiras - 14/08, 21h30min - Nilton Santos - Globo, ESPN e Star+

Nacional x São Paulo - 15/08, 19h - Gran Parque Central - Paramount+

Flamengo x Bolívar - 15/08, 21h30min - Maracanã - ESPN e Disney+

Jogos de volta

Fluminense x Grêmio - 20/08, 19h - Maracanã - ESPN e Star+

Atlético-MG x San Lorenzo - 20/08, 21h30min - Arena MRV - Paramount+

Junior Barranquilla x Colo-Colo - 20/08, 21h30min - Metropolitano Roberto Meléndez - Paramount+

The Strongest x Peñarol - 21/08, 19h - Hernando Siles - ESPN e Star+

River Plate x Talleres - 21/08, 21h30min - Monumental de Núñez - Paramount+

Palmeiras x Botafogo - 21/08, 21h30min - Allianz Parque - Globo, ESPN e Star+

São Paulo x Nacional - 22/08, 19h - MorumBIS - Paramount+

Bolívar x Flamengo - 22/08, 21h30min - Hernando Siles - ESPN e Disney+