Flamengo x Grêmio: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Buscando se aproximar da parte de cima da tabela, o Grêmio enfrenta o Flamengo nesta quinta-feira (13), às 20h, no Maracanã, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo com muitos desfalques, o Tricolor encara a partida contra um dos favoritos ao título como uma oportunidade de se recuperar no torneio de pontos corridos. O clube vem de derrota para o Bragantino na última rodada, por 2 a 0, quando optou por jogar com os reservas para priorizar a disputa da Libertadores. Com a conclusão da fase de grupos do torneio continental, os gremistas vão com o que tiverem de melhor à disposição.

Sem Diego Costa, lesionado, e Villasanti e Soteldo, convocados para as seleções do Paraguai e da Venezuela, respectivamente, para a disputa da Copa América, o Grêmio vai ao Maracanã sem três dos seus principais nomes na temporada. Na equipe titular, João Pedro Galvão, Dodi e Nathan Fernandes devem ser os escolhidos para suprir as ausências. Sem outros protagonistas, a equipe dependerá do talento do seu camisa 10, Franco Cristaldo, o artilheiro gremista no ano, com oito gols.



O Flamengo viveu momentos de turbulência no ano após a chegada de Tite ao comando rubro-negro. Sem convencer a torcida e oscilando na temporada, os flamenguistas recuperaram a confiança na última rodada do Brasileirão, quando goleou o Vasco por 6 a 1. Para o confronto contra o Grêmio, a equipe deve ter diversas mudanças e até algumas improvisações, já que Arrascaeta, De la Cruz, Pulgar, Varela e Viña foram convocados para a disputa da Copa América e ficarão de fora.