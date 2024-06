Inter x São Paulo: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Focado no Campeonato Brasileiro após a classificação na Sul-Americana, o Inter recebe o São Paulo nesta quinta-feira (13), às 20h, pela 8ª rodada, no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma. Com cinco jogos disputados, o Colorado é o 9º colocado na tabela, com dez pontos somados — dois jogos atrasados serão disputados em futuras datas Fifa. A transmissão fica por conta do Premiere.

O confronto em Santa Catarina é especial para o técnico Eduardo Coudet, que chega a 100 jogos no comando do clube, entre as duas passagens. A primeira foi em 2020, quando assumiu a equipe gaúcha na largada da temporada. Já a atual se iniciou em julho do ano passado, após a demissão de Mano Menezes. Em 99 partidas, o argentino soma: 52 vitórias, 25 empates e 22 derrotas, com 60,9% de aproveitamento.

De olho na vitória, Chacho lida com seis desfalques para encarar o tricolor paulista. Além de Rochet, Valencia e Borré, que disputam a Copa América, e os lesionados Mauricio e Ivan, o zagueiro Mercado, suspenso, também está fora.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Inter - Fabrício; Mallo (Bustos), Vitão, Robert Renan (Fernando) e Renê; Fernando (Thiago Maia); Bruno Henrique, Aránguiz e Wesley; Alan Patrick e Alario. Técnico: Eduardo Coudet.

São Paulo - Jandrei; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo, Alisson, Rodrigo Nestor e Lucas; Luciano e Calleri. Técnico: Luis Zubeldía.

Arbitragem: Braulio da Silva Machado, auxiliado por Alex dos Santos e Thiaggo Americano Labes (trio catarinense). VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE).

Serviço Inter x São Paulo

Local: estádio Heriberto Hülse, em Criciúma;

Data e hora: quinta-feira (13), às 20h;

Transmissão: Premiere.