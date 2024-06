Brasil enfrenta os Estados Unidos no último amistoso antes da Copa América

A meta brasileira na noite desta quarta-feira (12) é manter a boa fase dos últimos jogos para afastar a desconfiança decorrente de anos conturbados. No estádio Camping World, em Orlando, na Flórida, a seleção enfrenta o Estados Unidos, às 20h, no último amistoso antes da Copa América, a ser disputada no país. Na última edição do torneio, em 2021, a Canarinho saiu com o vice-campeonato, perdendo para a Argentina na final.

A mágoa da derrota para o maior rival se somou à queda para a Croácia na Copa do Mundo do Catar, um ano depois. Além disso, o ciclo para o próximo Mundial também começou conturbado fora das quatro linhas. O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, chegou a ser deposto do cargo em dezembro do ano passado, mas a decisão foi anulada.

Agora, sob o comando recente de Dorival Júnior, a esperança é de fôlego novo com a ascensão de jovens jogadores. Ainda que experiente na defesa das cores de seu País, Vinícius Júnior assume pela primeira vez o posto de referência técnica de uma equipe que por anos foi dependente de Neymar – está lesionado e não disputa a competição em solo norte-americano. Quem também chega com mais responsabilidade é Rodrygo, que assume a camisa 10.

O atacante Endrick, que se junta aos dois atletas citados acima no Real Madrid a partir de julho, é mais uma esperança do torcedor para voltar ao caminho dos títulos. A promessa de 17 anos foi o autor do gol da vitória contra o México, no sábado.

Com a rotina de treinos em Orlando à todo vapor, Dorival deve manter a base que venceu a Inglaterra por 1 a 0 e empatou com a Espanha por 3 a 3, em março, nos seus primeiros compromissos à frente da seleção. Contra os mexicanos, ele optou por rodar o time para dar minutos aos reservas.

A provável escalação canarinha tem Bento; Danilo, Marquinhos, Beraldo e Wendel; João Gomes, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Vinícius Júnior e Rodrygo. A estreia do Brasil na Copa América está marcada para o dia 24 de junho, contra a Costa Rica, no SoFi Stadium, na cidade de Inglewood, em Los Angeles. Colômbia e Paraguai se juntam às equipes no Grupo D.