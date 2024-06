Brasil x México: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

No primeiro dos dois amistosos preparatórios para a Copa América, o Brasil vai a campo neste sábado (8), às 22h, para enfrentar o México, no estádio Kyle Field, no Texas, Estados Unidos. O duelo será o terceiro de Dorival Junior no comando da seleção brasileira. O experiente treinador vem de uma vitória sobre a Inglaterra, por 1 a 0, e um empate com a Espanha, por 3 a 3. A transmissão fica por conta da RBS TV, SporTV e Globoplay.

A estreia no torneio internacional está marcada para o dia 24 de junho, contra a Costa Rica. Até lá, a Canarinho ainda terá pela frente os Estados Unidos, anfitriões da competição, em mais um amistoso, na quarta-feira. Contra os mexicanos, a expectativa é de time misto. A dupla de protagonistas Vinicius Junior e Rodrygo, que venceu a Liga dos Campeões no último sábado pelo Real Madrid, deve ser poupada. Por outro lado, o jovem Endrick deve ganhar uma chance no onze inicial.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Brasil - Alisson (Bento); Danilo, Marquinhos, Beraldo e Wendell; Douglas Luiz, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá; Raphinha, Endrick e Gabriel Martinelli. Técnico: Dorival Júnior.

México - Raúl Rangel, Brian García, Victor Guzmán, Oroz Chiquete, Arteaga; Edson Álvarez, Pineda, Fernando Beltrán, Alvarado; César Huerta e Guillermo Martínez. Técnico: Jaime Lozano.

Arbitragem: não divulgada.

Serviço Brasil x México

Local: estádio Kyle Field, Texas-EUA;

Data e hora: sábado (8), às 22h;

Transmissão: RBS TV, SporTV e Globoplay.