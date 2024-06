Grêmio x Estudiantes-ARG: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Já classificado para as oitavas de final da Libertadores, o Grêmio volta a campo neste sábado (8), às 19h, para receber o Estudiantes, da Argentina, pela última rodada do Grupo C, no estádio Couto Pereira, em Curitiba. O confronto vale a liderança para o Tricolor, que se recuperou das duas derrotas no início da competição e vem em uma batida de três triunfos que o credenciaram ao mata-mata. A transmissão fica por conta do Paramount+.

Se vencer, o Tricolor assegura o 1º lugar, que o coloca frente a frente com os uruguaios do Peñarol na eliminatória. Em caso de empate ou derrota, o time de Renato Portaluppi passa em 2º, e enfrenta o Fluminense, atual campeão do torneio, nas oitavas. Apesar da importância da partida, o técnico gremista pode poupar alguns titulares, visando a sequência de jogos do Brasileirão que virá pela frente. Além disso, os argentinos já estão eliminados e jogam apenas para cumprir tabela.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Grêmio - Marchesín, João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Reinaldo; Dodi, Pepê e Cristaldo (Gustavo Nunes); Pavón (Galdino), Diego Costa e Soteldo.

Estudiantes - Estudiantes: Mansilla; Mancuso, Lollo, Romero e Benedetti; Pérez, Ascacibar e Sosa; Palacios, Carrillo e Cetré. Técnico: Eduardo Domínguez.

Arbitragem: Esteban Ostojich, auxiliado por Nicolás Tarán e Pablo Llarena. VAR: Christian Ferreyra (quarteto uruguaio).

Serviço Grêmio x Estudiantes

Local: estádio Couto Pereira;

Data e hora: sábado (8), às 19h;

Trasnmissão: Paramount+;

Ingressos: esgotados.