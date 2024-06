Inter x Delfín-EQU: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

O sábado colorado é de vida ou morte na Sul-Americana. Jogando apenas pela vitória, o Inter recebe o Delfín, do Equador, pela última rodada do Grupo C, no estádio Alfredo Jaconi, às 21h30min. Com oito pontos para cada lado, os visitantes tem a vantagem do número de gols marcados e, por este motivo, jogam pelo empate na Serra gaúcha. A transmissão fica por conta da ESPN e do Star+.

Caso saia vitorioso, o time de Eduardo Coudet terá o seu adversário nos playoff definido pela largura do placar. A medida que o marcador for aumentando, o oponente é outro. Se vencer por um gol de diferença, até 4 a 3, o Alvirrubro pega o Rosario Central, da Argentina; o triunfo por dois gols de diferença, até 5 a 3, coloca a equipe no caminho da LDU de Quito; a partir de três gols, encara o Independiente Del Valle, do Equador; e se vencer por mais de quatro gols de saldo, encontra o Libertad, do Paraguai.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Inter - Fabrício; Bustos, Vitão, Mercado (Fernando) e Renê; Fernando (Thiago Maia); Mauricio, Aránguiz e Wesley; Alan Patrick e Alario. Técnico: Eduardo Coudet.

Delfín - Bellolio; Reyes, Goitea, Gariglio e Elordi; Humanante, Garzón, Gaggi e Mejía; Messiniti e Angulo. Técnico: Juan Pablo Buch.

Arbitragem: Felipe González, auxiliado por Alejandro Molina e Gabriel Ureta. VAR: José Cabero (quarteto chileno)

Serviço

Local: estádio Alfredo Jaconi;

Data e hora: sábado (8), às 21h30min;

Trasnmissão: ESPN e Star+;