Huachipato-CHI x Grêmio: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Buscando a classificação para o mata-mata da Libertadores da América, o Grêmio decide seu destino na competição nesta terça-feira (4), às 21h, contra o Huachipato, no Estádio CAP, em Talcahuano, no Chile, em partida atrasada da 4ª rodada. Precisando vencer para avançar de fase, o Tricolor enfrenta os chilenos correndo o risco de dar adeus à competição continental. Com seis pontos em duas partidas, a equipe de Renato Portaluppi e busca garantir a classificação para na última rodada e ainda sonha até mesmo com a liderança do Grupo C.

Após preservar os titulares na derrota para o Bragantino, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, Portaluppi não tem dúvidas para o confronto desta terça-feira. O volante Villasanti, que não jogou na última partida da Libertadores, será desfalque novamente. O paraguaio foi convocado pela sua seleção para os amistosos preparatórios para a Copa América e não foi liberado para se apresentar após os compromissos com o Grêmio.