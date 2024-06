Série B - Fechando a 8ª rodada, jogam nesta terça, às 19h: Mirassol x Guarani. E, às 21h30min, Paysandu x América-MG. Libertadores - A Conmebol definiu os confrontos das oitavas de final e também o chaveamento total da fase de mata-mata do torneio. O sorteio, realizado em Luque, no Paraguai, apontou um duelo brasileiro já nas oitavas: Botafogo x Palmeiras. O Grêmio, caso se classifique em 1º lugar, encara o Penãrol. Se passar em 2º, enfrenta o Fluminense. Os duelos das oitavas são: Atlético-MG x San Lorenzo-ARG, São Paulo x Nacional-URU, Bolívar-BOL x Flamengo, Junior Barranquilla-COL x Colo-Colo-CHI, River Plate-ARG x Talleres-ARG, 1º do Grupo C x Peñarol, Palmeiras x Botafogo e Fluminense x 2º do Grupo C. Real Madrid - O clube espanhol anunciou, nesta segunda-feira, a contratação de Kylian Mbappé. O atacante acertou com o atual campeão da Champions por cinco temporadas. O francês não renovou com o PSG e manteve mistério sobre novo clube. Ele tinha contrato com o clube de Paris até o meio deste ano e não revelou seu destino em vídeo de despedida. Flamengo - O Rubro-Negro informou que o volante Allan passou por exames e foi diagnosticada uma lesão no músculo posterior da coxa direita. Ele vai seguir tratamento no CT Ninho do Urubu. Chelsea - Após confirmar a demissão de Maurício Pochettino, o clube anunciou a chegada de Enzo Maresca como novo técnico. O italiano, que já foi auxiliar de Pep Guardiola no Manchester City, será o quinto treinador dos ingleses desde a chegada de seu novo dono, Todd Boehly. Vôlei - A seleção brasileira masculina não poderá contar com Bruninho para a segunda semana da Liga das Nações, quando as equipes jogarão em Fukuoka, no Japão. O experiente levantador sofreu um estiramento leve na panturrilha esquerda, de acordo com a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV). Tênis - Nesta segunda, Novak Djokovic foi às quartas de final de Roland Garros pela 18ª vez em 20 edições disputadas. O atual campeão, líder do ranking e dono de três títulos no Grand Slam de Paris, precisou de cinco sets para superar o argentino Francisco Cerúndolo após sentir dores no joelho direito e necessitar de atendimento por três vezes, além de sofrer um tombo. Ele fez 6/1, 5/7, 3/6, 7/5 e 6/3.