Cuiabá x Inter: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Precisando voltar ao rumo das vitórias para afastar a desconfiança da derrota para o Belgrano, da Argentina, na Sul-Americana, o Inter visita o Cuiabá neste sábado (1º), às 18h30min, na Arena Pantanal, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Pantanal. O confronto é a oportunidade perfeita para o time de Eduardo Coudet retomar a confiança, já que o Dourado ainda não pontuou na competição, acumulando quatro derrotas em sequência. A transmissão fica por conta do SporTV e do Premiere.

O final de semana deve marcar, também, a despedida dos convocados para a disputa da Copa América. Valencia (Equador), Borré (Colômbia) e Rochet (Uruguai) são os nomes que vão ao torneio. Enquanto o primeiro já é baixa confirmada a partir do duelo de terça, contra o Real Tomayapo, na Bolívia, os outros dois seguem com as situações indefinidas. A tendência, no entanto, é de que eles também virem desfalques.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Cuiabá - Walter; Railan, Allyson, Alan Empereur e Ramon; Lucas Mineiro, Max e Denilson; Eliel, Clayson e Pitta; Técnico: Petit.

Inter - Rochet; Bustos, Vitão, Robert Renan e Renê; Fernando, Mauricio, Alan Patrick e Wesley; Valencia e Borré. Técnico: Eduardo Coudet.

Arbitragem: Anderson Ribeiro Gonçalves (GO), auxiliado por Alex Ribeiro (SP) e Leone Carvalho (GO). VAR: Rodrigo Nunes de Sá.

Serviço Cuiabá x Inter

Local: Arena Pantanal;

Data e hora: sábado (1º), às 18h30min;

Trasnmissão: SporTV e Premiere.