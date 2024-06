Contra o Cuiabá, Inter quer a vitória para recuperar a confiança

Refém de um calendário apertado, o Inter viu a derrota de terça-feira para os argentinos do Belgrano, por 2 a 1, tumultuar o ambiente enquanto o próximo compromisso bate à porta. Neste sábado (1º), às 18h30min, o Colorado visita o Cuiabá na retomada do Campeonato Brasileiro, pela 7ª rodada, na Arena Pantanal. Precisando da vitória para aliviar as cobranças que acompanham o retorno após um mês fora de ação por conta da enchente que atinge o Rio Grande do Sul, a expectativa é de força máxima no Mato Grosso.

Com a vida cada vez mais difícil na Sul-Americana – derrota para o time argentino acabou com as chance de terminar em 1º no Grupo C –, Eduardo Coudet tem a missão de conciliar duas competições importantes, já que o próximo duelo pelo torneio continental está marcado para terça, contra o Real Tomayapo, na Bolívia.

LEIA MAIS: Inter sente a falta de ritmo e perde para o Belgrano em Barueri

Treinando desde quarta em Itu, no interior de São Paulo, o grupo encerra a preparação nesta sexta. No final de semana, o técnico argentino deve ter a última oportunidade de contar com Rochet, Borré e Valencia, convocados por suas seleções – Uruguai, Colômbia e Equador, respectivamente –,para a disputa da Copa América, nos Estados Unidos, a partir do dia 20 de junho.

A apresentação dos atletas está marcada para segunda-feira, mas a direção ainda tenta a liberação do três, junto de suas federações, para os confrontos na primeira quinzena do mês. Apesar do torneio continental estar marcado para o final de junho, as equipes têm amistosos preparativos nas próximas semanas.

O tempo máximo de desfalque dos jogadores é até 14 de julho, data da final. A disputa de terceiro lugar está marcada para o dia 13. Neste caso, eles ficariam fora de até 11 compromissos: sete pelo Brasileirão, dois pela Sul-Americana e dois pela Copa do Brasil, já que a eliminatória contra o Juventude deve ser confirmada para o início de julho.

LEIA MAIS: Brasileirão não será estendido e gaúchos poderão inverter mandos de campo

Precisando da vitória, Chacho deve manter a base do último jogo, indo a campo com Rochet; Bustos, Vitão, Robert Renan (Mercado) e Renê; Fernando (Thiago Maia), Mauricio, Alan Patrick e Wesley; Borré e Valencia.

Quem também pode pintar entre os titulares e ganhar sequência é Charles Aránguiz. Figurinha carimbada na seleção chilena ao longo da última década, o volante de 35 anos não foi chamado pelo técnico Ricardo Gareca, que planeja uma reformulação no elenco. Com isso, o camisa 20 não será desfalque durante a Copa América. Ele é opção para reforçar o meio-campo no lugar de Mauricio, que não vive um bom momento.