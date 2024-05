Brasileirão não será estendido e gaúchos poderão inverter mandos de campo

Precisando quebrar a cabeça para definir a logística do calendário nacional, a CBF reuniu os clubes do Brasileirão em um conselho extraordinário nesta segunda-feira (27), e definiu alguns pontos importantes para a sequência da competição. Conforme adiantado pelo presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, o torneio não será estendido, e a data da última rodada segue no dia 8 de dezembro. Quanto aos jogos adiados por conta da enchente que assola o Rio Grande do Sul, as Datas Fifa serão utilizadas para preencher esta lacuna.

Outro ponto que chama a atenção é a possibilidade de Grêmio, Inter e Juventude inverterem os mandos de campo com seus adversários, para jogar as partidas do 1º turno fora de casa ao invés receber seus adversários em estádios alternativos — Arena e Beira-Rio precisam de pelo menos 90 dias para voltar à ativa. Para isso, os clubes devem tratar do assunto entre si. Caso cheguem em um acordo, a troca será realizada sem nenhum empecilho. No caso do Papo, tal medida não deve ser necessária, já que o Alfredo Jaconi não foi atingido pelas cheias.

A retomada do Brasileirão segue marcada para este sábado, a partir da 7ª rodada, na qual a competição foi paralisada há duas semanas. Já na Copa do Brasil, a previsão é que os confrontos pendentes entre Inter e Juventude, pela 3ª fase, aconteçam nos dias 3 e 13 de julho. As oitavas de final do torneio mata-mata estão marcadas nas semanas dos dias 31 de julho e 7 de agosto.