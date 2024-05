Inter sente a falta de ritmo e perde para o Belgrano em Barueri

Sentindo a falta de ritmo depois de um mês longe dos gramados, o Inter saiu derrotado do duelo com o Belgrano, da Argentina, pelo placar de 2 a 1, de virada. O jogo desta terça-feira (28), na Arena Barueri, pela 6ª rodada da fase de grupos da Sul-Americana, marcou o retorno colorado em meio à maior tragédia da história do Rio Grande do Sul. O revés fez com que os mandantes dessem adeus ao sonho do 1º lugar do Grupo C. Agora, a esperança para avançar ao mata-mata está em uma classificação em 2º, que vale vaga na repescagem para as oitavas com os eliminados da Libertadores.

Antes do apito inicial, chamou a atenção a ação do clube gaúcho que, para lembrar de casa em um momento tão importante, entrou em campo com o uniforme manchado de barro, em alusão à enchente que assola o Estado há mais de três semanas.

Dentro das quatro linhas, o primeiro susto dos mandantes foi aos nove minutos, quando Wesley arriscou de longe tentando surpreender o goleiro e a bola passou rente ao travessão. Na sequência, aos 28, Mauricio também tentou de fora da área, mas parou no goleiro Losada.

Dominante durante todo o primeiro tempo, o time de Eduardo Coudet chegou às redes aos 39, com Rafael Santos Borré. A jogada foi de Wesley, que escapou pela ponta esquerda, invadiu a área e cruzou para o centroavante colombiano chegar livre na segunda trave e abrir o placar em Barueri.

Entretanto, o futebol é um esporte no qual a bola pune qualquer deslize. Aos 44, na primeira bobeada na saída de bola, Renê deu um presente aos argentinos, que dispararam na direção da meta alvirrubra e conseguiram o empate com Chavarría. Três minutos depois, os visitantes viraram com o centroavante da noite. Chavarría fez o segundo de cabeça, nas costas de Robert Renan, e garantiu a vantagem no marcador antes do intervalo.

Na volta para a etapa complementar, o cenário seguiu o mesmo de boa parte dos primeiros 49 minutos. O Colorado tomou conta da posse no campo adversário, mas esbarrou no bloqueio da defesa e pouco conseguiu criar.

Foi apenas aos 62 minutos que Alan Patrick, de falta, quase empatou. A cobrança do camisa 10 foi venenosa, mas passou rente à trave e foi para fora. Logo depois, o árbitro chegou a marcar pênalti para o Belgrano, mas o lance foi tão óbvio que o VAR entrou em ação e ele voltou atrás.

Com uma falsa pressão, na qual trocou passes mas não invadiu a área, o Inter não criou mais. Mesmo com as alterações, Chacho não achou os caminhos para penetrar na defesa argentina, e o árbitro encerrou o confronto aos 50 minutos. O próximo compromisso da equipe será no sábado, contra o Cuiabá, pelo Brasileirão. No torneio continental, os gaúchos voltam a campo no dia 4 de junho, contra o Real Tomayapo, na Bolívia - jogo adiado é válido pela 4ª rodada.

Inter (1) Rochet; Bustos (Bruno Henrique), Vitão, Robert Renan (Gustavo Prado) e Renê; Fernando (Aránguiz), Mauricio, Alan Patrick e Wesley; Borré e Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

Belgrano (2) Losada; Barinaga (Rolón), Matías Moreno, Alejandro Rebola, Agustín Baldi (Delgado) e Juan Velázquez; Heredia, Quignon, Metilli (Lencioni) e Bryan Reyna; Pablo Chavarría (Suárez). Técnico: Juan Cruz Real.

Árbitro: Alexis Herrera.