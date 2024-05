De volta aos gramados, Grêmio tem jogo decisivo contra o The Strongest

Com a corda já esticada na retomada do futebol, o Grêmio tem uma decisão pela frente. De volta aos gramados depois de um mês parado por conta da enchente que atinge o Rio Grande do Sul, o Tricolor recebe o The Strongest, da Bolívia, na busca por três pontos cruciais na briga por uma vaga no mata-mata da Libertadores. O jogo desta quarta-feira (29), às 19h, pela 6ª rodada do Grupo C, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, serve para diminuir a distância de sete pontos do líder da chave no confronto direto. Nas primeiras três oportunidades, o time gremista somou três pontos em uma vitória e duas derrotas.

Com o 2º turno da fase qualificatória ainda por vir – gaúchos têm duas partidas adiadas a serem disputadas em junho –, a preocupação frente aos bolivianos está na falta de ritmo pela parada forçada. Ainda que tenha treinado dez dias em São Paulo, no CT do Corinthians, além dos trabalhos mais recentes nas instalações do Coritiba, o longo período sem compromissos deve pesar para o grupo.

Por outro lado, a recuperação de lesionados é boa notícia para o técnico Renato Portaluppi. O lateral-esquerdo Reinaldo, que sofreu um estiramento do ligamento cruzado anterior e uma ruptura parcial do ligamento colateral-lateral do joelho direito, no início de março, está à disposição e deve ser titular. Já o zagueiro Gustavo Martins, que teve uma lesão muscular de grau 1 na coxa esquerda, também está apto, mas tende a ficar no banco de reservas.

Pavón e Mayk, em fase final de recuperação, tem o mesmo problema do jovem defensor (em grau 2) e estão fora. Geromel, com uma fratura no braço, e Villasanti, suspenso pela expulsão contra o Estudiantes na última rodada, fecham a lista de desfalques.

Com a preparação encerrada nesta terça, Portaluppi deve manter a base que atuava antes do recesso, com Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Reinaldo; Dodi, Pepê e Cristaldo; Galdino, Soteldo e Diego Costa.

A vantagem da equipe gaúcha é que ela depende apenas de si para ir às oitavas de final. Uma derrota para o The Strongest, no entanto, acaba com o sonho de se classificar em 1º lugar. O adversário da vez tem 10 pontos somados em cinco jogos, e não poderia ser ultrapassado caso triunfe em solo paranaense.

Mesmo assim, o Grêmio ainda tem a chance de bater o Huachipato – fez cinco pontos em quatro duelos –, no Chile, no dia 4 de junho, e o Estudiantes – quatro pontos em quatro partidas –, em Curitiba, no dia 8. Neste caso, o 2ª lugar está garantido. As duas equipes também se enfrentam nesta quarta, na Argentina, às 19h.