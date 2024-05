Inter x Belgrano-ARG: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Depois de um mês fora dos gramados por conta das enchentes que afetaram o Rio Grande do Sul, o Inter voltará a campo nesta terça-feira (28), às 21h30min. Em jogo decisivo pela Sul-Americana, o Colorado enfrenta o Belgrano-ARG na Arena Barueri, em Barueri, cidade da região metropolitana de São Paulo, pela 6ª rodada do Grupo C. A transmissão fica por conta da ESPN e do SBT.

Por conta das cheias, o clube gaúcho teve dois confrontos no torneio remarcados para o início de junho: Real Tomayapo-BOL e Delfin-EQU, pela 4ª e 5ª rodada, respectivamente. Antes dos adiamentos, o time de Eduardo Coudet empatou sem gols com o Belgrano e com o Real Tomayapo, e venceu o Delfin por 2 a 1. A última partida do Colorado foi em 28 de abril, quando empatou por 1 a 1 com o Atlético-GO, pela quarta rodada do Brasileirão.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Inter - Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Fernando (Thiago Maia), Aránguiz (Mauricio), Alan Patrick e Wesley; Borré e Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

Belgrano - Losada; Matías Moreno, Alejandro Rebola, Agustín Baldi; Barinaga, Esteban Rolón, Quignon (Longo), Juan Velázquez; Matías Marin, Pablo Chavarría e Bryan Reyna. Técnico: Juan Cruz Real.

Arbitragem: Alexis Herrera, auxiliado por Lubin Torrealba e Alberto Ponte (trio venezuelano). VAR: Fernando Vejar (Chile).

LEIA MAIS: Brasileirão não será estendido e gaúchos poderão inverter mandos de campo

Serviço Inter x Belgrano

Local: Arena Barueri;

Data e hora: Terça-feira (28), às 21h30min;

Transmissão: ESPN e SBT.