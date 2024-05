Há um mês sem jogar, Inter volta a campo em decisão pela Sul-Americana

Há um mêa sem jogar, a missão colorada na retomada do calendário é competir sem ritmo em meio ao furacão. A espera do Inter para voltar aos gramados se encerra na noite desta terça-feira (28), às 21h30min, quando recebe os argentinos do Belgrano pela Sul-Americana. Precisando vencer para seguir na briga pela liderança do Grupo C, o time de Eduardo Coudet mandará o confronto na Arena Barueri, em São Paulo.

O duelo é válido pela 6ª rodada da fase de grupos, mas os gaúchos disputaram apenas três compromissos até então. Os dois restantes, adiados por conta da enchente que atinge o Rio Grande do Sul, contra Real Tomayapo e Delfín, serão disputados na sequência. Em solo paulista, a expectativa é de que o descanso e a motivação compensem o período sem jogos. Treinando em Itu, no interior do Estado, o grupo encerrou a preparação nesta segunda e, apesar de alguns mistérios, o técnico argentino tem montada a espinha dorsal do time que irá a campo.

O único desfalque é Wanderson, que se recupera de uma entorse no tornozelo e à recém voltou a treinar com bola. O atacante Lucca, que também estava em observação, deve ficar à disposição no banco de reservas.

A principal atração para o torcedor está na linha de frente. Principal esperança para grandes conquistas na temporada, o trio composto por Alan Patrick, Borré e Valencia entrará em ação pela primeira vez. A euforia, no entanto, não vai durar. A dupla de frente está convocada para defender as seleções colombiana e equatoriana, respectivamente, na Copa América. A data de apresentação de ambos é 3 de junho, um dia antes do embate com o Tomayapo, na Bolívia. Antes, o Colorado ainda visita o Cuiabá, no sábado, pelo Campeonato Brasileiro.

A provável escalação conta com Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Fernando (Thiago Maia), Aránguiz (Maurício), Alan Patrick e Wesley; Borré e Valencia. Fiel ao esquema 4-1-3-2, que o acompanha durante toda a carreira, Chacho tem como opção o 4-2-3-1, a depender da escolha das peças. Caso opte pela primeira formação, ele deve priorizar Maurício e Wesley abertos nas pontas, com a dupla de ataque sendo preservada. No caso da segunda, Borré deve ser puxado para o lado, e Aránguiz reforça a marcação no meio.

Com 5 pontos somados e ocupando a 3ª colocação – empatado com o vice-líder Delfín, que tem uma partida a mais –, a equipe alvirrubra quer se aproximar dos argentinos, líderes isolados da chave, no confronto direto. A distância entre os dois é de quatro pontos.