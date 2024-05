CBF define volta do Campeonato Brasileiro a partir da 7ª rodada

A CBF anunciou nesta terça-feira (21) que o Campeonato Brasileiro será retomado a partir da 7ª rodada, no final de semana do dia 1º e 2 de junho, e seguirá a mesma ordem de jogos que teria antes da paralisação de duas semanas, colocada em prática em razão das enchentes que assolam o Rio Grande do Sul. De acordo com nota divulgada pela entidade, a decisão foi tomada para "preservar o planejamento técnico que embasou a elaboração da tabela".

Com a mudança, a 8ª rodada será disputada nos dias 12 e 13 do próximo mês - quarta e quinta-feira. Já a 9ª rodada está marcada para os dias 15, 16 e 17 de junho. A Copa América começa três dias depois, e se estende até 20 de julho. O Brasileirão, no entanto, segue em paralelo ao torneio de seleções.

Quando anunciou a suspensão da competição, na quarta-feira, dia 15, a CBF já havia previsto o retorno para 1º de junho, data inicial da 9ª rodada. Até o anúncio desta terça, contudo, era incerto se as duas rodadas adiadas seriam realocadas para o meio do calendário ou se seriam disputadas logo na retomada. Optou-se pela segunda alternativa.

Para a CBF, o "adiamento decorrente dos fatos que lamentavelmente atingiram gravemente o estado do Rio Grande do Sul, tornou indispensável o remanejamento da tabela detalhada de jogos até então divulgada". Enquanto a água já secou completamente na região do estádio Beira-Rio, o bairro Humaitá, onde está a Arena do Grêmio, encontra-se embaixo d'água,

Já as partidas canceladas de Juventude, Grêmio e Inter, que tiveram prejuízos imensuráveis em meio ao desastre climático no Estado, continuam sem datas definidas e serão realocadas no calendário de acordo com a disponibilidade.