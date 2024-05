Coritiba leiloa camisas especiais para arrecadar fundos para as vítimas das enchentes no RS

O Coritiba irá leiloar, até a próxima sexta-feira (24) as camisetas utilizadas pelos atletas no jogo contra o Avaí, ocorrido no sábado (11). O motivo da ação será para arrecadar mantimentos para o Rio Grande do Sul, afetado por enchentes nas últimas semanas.

Ao todo, serão 24 peças leiloadas e autografadas individualmente por todos os atletas relacionados para o jogo e 4 assinadas por todos do time. As camisetas serão as mesmas utilizadas pelos atletas no último jogo do Avaí, um uniforme especial em alusão à tragédia do Rio Grande do Sul. A participação pode ser feita pelo site da Play For a Cause (www.play.foracause.com.br) e os lances iniciais são de R$ 500 e R$ 650, dependendo da camisa e dos seus respectivos autógrafos.

A camiseta possui espaço cedido pelos patrocinadores, assim como uma referência ao hino do Rio Grande do Sul 'Povo forte, aguerrido e bravo', na parte frontal. Nas costas, a mensagem 'SOS RS' contou com um QR Code disponibilizado pelo Governo do Rio Grande do Sul para pessoas que desejam ajudar nas doações com dinheiro.

Arrecadação de mantimentos

O leilão faz parte da segunda fase planejada pelo clube para continuar amparando os moradores das regiões afetadas pelas enchentes. O Coritiba já havia organizado diversos pontos de entrega de donativos, como água, alimentos não perecíveis, ração, itens de limpeza e higiene.

Em partida contra o Sport, disputada no último dia 03 no Estádio Couto Pereira, o time relata ter arrecadado mais de seis toneladas em doações, que já foram enviadas ao Rio Grande do Sul. Até domingo (19), há pontos de arrecadação ativos no Estádio e nas lojas 1909 dos shoppings Palladium e Jockey Plaza, em Curitiba.