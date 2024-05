Veja o que o Inter precisa para se classificar na Sul-Americana

A menos de uma semana da volta aos gramados, o Inter segue em uma espécie de pré-temporada no interior de São Paulo. Em Itu, o grupo se prepara para dois confrontos que valem a vida na Sul-Americana. Contra os argentinos do Belgrano e os bolivianos do Real Tomayapo, respectivamente, o Colorado tem situação favorável, mas não pode deixar pontos pelo caminho no Grupo C.

Dono do mando de campo na primeira partida, o time gaúcho jogará na Arena Barueri, que pertence ao Palmeiras, no dia 26 de maio. Depois, vai à Bolívia no dia 4 de junho – no meio tempo, visita o Cuiabá pelo Brasileirão no dia 1º.

Com apenas três partidas disputadas no torneio continental, a equipe de Eduardo Coudet ocupa o 3º lugar com cinco pontos. À frente estão o Delfín, do Equador, vice-líder, com cinco pontos em quatro jogos, e o Belgrano, líder, com nove pontos em cinco partidas. Afundado na lanterna, o Tomayapo está virtualmente eliminado, já que somou apenas um ponto em quatro oportunidades.

Apenas o primeiro colocado vai direto ao mata-mata, enquanto o segundo disputa a repescagem com os eliminados da Libertadores. Para ficar no topo da chave, o Alvirrubro precisa vencer os argentinos em São Paulo e confirmar o favoritismo na Bolívia. A depender dos resultados paralelos, os gaúchos podem chegar com a liderança garantida no dia 8, quando recebe os equatorianos no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Fora das quatro linhas, seguindo as alterações no cronograma por conta da enchente que atinge o Rio Grande do Sul, o Inter anunciou que seu primeiro jogo pelo Campeonato Brasileiro como mandante, após a paralização, será em Santa Catarina. No dia 13 de junho, o clube recebe o São Paulo no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma.