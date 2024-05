Raphinha recebe multa por homenagear o Rio Grande do Sul após gol pelo Barcelona

O Comitê de Disciplina da Federação Espanhola multou o atacante Raphinha em R$ 3,3 mil por tirar a camisa do Barcelona para exibir uma homenagem ao Rio Grande do Sul, que vem sofrendo com as enchentes. A mensagem de carinho ocorreu durante o gol marcado na vitória sobre o Real Sociedad por 2 a 0, na última segunda-feira (13), no estádio Olímpico Lluís Companys, pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol.

LEIA TAMBÉM: Atletas do Grêmio feminino ajudam famílias desabrigadas em Canoas



Raphinha foi enquadrado no artigo 96 do Código espanhol, que diz: "O jogador de futebol que, por ocasião de ter marcado um gol ou por qualquer outro motivo, levante a camisa e exiba qualquer tipo de publicidade, lema, legenda, siglas, anagramas ou desenhos, qualquer que seja o seu conteúdo ou a finalidade da ação, será sancionado como autor de infração grave, com multa até 3 mil euros e repreensão, sendo esta registrada pelo árbitro no relatório de arbitragem."



Na ocasião, o árbitro Cuadra Fernández relatou em súmula a atitude do brasileiro, que quis prestar uma homenagem com a frase: "Ore pelo Rio Grande do Sul", em inglês, além de trazer as cores do Estado na camisa. O Barcelona também recebeu uma sanção de R$ 1,9 mil. Raphinha foi enquadrado no artigo 96 do Código espanhol, que diz: "O jogador de futebol que, por ocasião de ter marcado um gol ou por qualquer outro motivo, levante a camisa e exiba qualquer tipo de publicidade, lema, legenda, siglas, anagramas ou desenhos, qualquer que seja o seu conteúdo ou a finalidade da ação,, com multa até 3 mil euros e repreensão, sendo esta registrada pelo árbitro no relatório de arbitragem."Na ocasião, o árbitro Cuadra Fernández relatou em súmula a atitude do brasileiro, que quis prestar uma homenagem com a frase: "", em inglês, além de trazer as cores do Estado na camisa. O Barcelona também recebeu uma sanção de R$ 1,9 mil.