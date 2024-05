Times gaúchos pedem paralisação de competições nacionais por três rodadas

Em decorrência das enchentes que atingem o Rio Grande do Sul, Grêmio, Inter e Juventude se uniram e solicitaram junto à Confederação Brasileira de Futebo, a paralisação total de todas as competições nacionais de futebol. O ofício foi encaminhado pelo presidente da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), Luciano Hocsman, e foi assinado pelos mandatários dos três clubes da Serie A do Brasileiro. A solicitação acontece dias depois da entidade máxima do futebol brasileiro acatar um pedido da FGF para adiar as rodadas das equipes gaúchas até o dia 27 de maio.

LEIA TAMBÉM: Presidente da CBF diz que pausa do Brasileiro depende de decisão com clubes



O documento enviado ao presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, tem como base a inviabilização de eventos esportivos no Estado. Segundo a carta, as estruturas esportivas estão fortemente comprometidas e não há a possibilidade da realização de partidas de Serie A. Além do aspecto técnico, os presidentes apontam que o fator anímico pesa para a decisão de não jogar no RS, já que o momento exige respeito com as vítimas da tragédia.



Os mandatários também assinaram um pedido para a CBF de auxilio financeiro e estrutural. A solicitação dos clubes e da FGF aponta a necessidade de um projeto para minimizar os impactos da catástrofe e agilizar o processo de reconstrução do Estado. A entidade nacional enviou na tarde deste domingo um ofício para todos os clubes da Serie A, sugerindo a doação de 5% de toda a bilheteria arrecadada nos jogos do Brasileirão. A decisão cabe aos clubes, que devem chegar a um consenso sobre o assunto. O documento enviado ao presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, tem como base a. Segundo a carta, as estruturas esportivas estão fortemente comprometidas e não há a possibilidade da realização de partidas de Serie A. Além do aspecto técnico, os presidentes apontam que o fator anímico pesa para a decisão de não jogar no RS, já que o momento exige respeito com as vítimas da tragédia.Os mandatários também assinaram um pedido para a CBF deA solicitação dos clubes e da FGF aponta a necessidade de um projeto para minimizar os impactos da catástrofe e agilizar o processo de reconstrução do Estado. A entidade nacional enviou na tarde deste domingo um ofício para todos os clubes da Serie A, sugerindo a doação de 5% de toda a bilheteria arrecadada nos jogos do Brasileirão. A decisão cabe aos clubes, que devem chegar a um consenso sobre o assunto.