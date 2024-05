Presidente da CBF diz que pausa do Brasileiro depende de decisão com clubes

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, disse que a discussão sobre paralisar ou não o Campeonato Brasileiro passa pelo conselho técnico de cada divisão nacional, formado pelos clubes. O dirigente se manifestou nesta sexta-feira (10), antes da convocação da seleção brasileira para a Copa América.

Ednaldo disse ser solidário à tragédia no Rio Grande do Sul, afetado pela maior enchente de sua história. Mas ao mesmo tempo deu a entender que não será um agente externo ao futebol o responsável por definir se o campeonato vai parar ou não.

Por enquanto, a estratégia da CBF tem sido adiar as partidas dos clubes gaúchos. O Ministério do Esporte disse que vai negociar com a entidade a pausa do Brasileirão. O ministro André Fufuca, inclusive, enviou um ofício à CBF nesta sexta. Mas essa questão, segundo a entidade, não será definida pelo presidente e, sim, pelos clubes.

"Muitos falam na suspensão, na paralisação do futebol brasileiro. Todos são sensíveis a essa situação. O que chegar à CBF vai ser definido pelo conselho técnico de cada divisão, comungando com todas as competições internacionais que os clubes disputam. No momento em que tem tanta dor, existe desencontro de informações. É importante buscar junto à presidência e diretoria de competições. Temos em tempo real o que pode ser feito. No momento de tanta dor que todos sentem. Não é só um segmento", disse Ednaldo.