Dorival Júnior convoca seleção sem grandes surpresas para Copa América

Se preparando para o primeiro grande teste à frente da seleção brasileira, o técnico Dorival Júnior não se comprometeu na escolha dos 23 jogadores que irão defender a Canarinho na Copa América, a partir do dia 20 de junho, no Estados Unidos. Sem grandes surpresas, o comandante anunciou a lista de convocados nesta sexta-feira (10), na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

O que chamou a atenção foi a ausência de alguns nomes conhecidos do futebol brasileiro. O zagueiro Fabricio Bruno e o centroavante Pedro, do Flamengo, além de Raphael Veiga, do Palmeiras, ficaram de fora. Por outro lado, o lateral-esquerdo Guilherme Arana está de volta ao grupo. A escolha por Evanílson, atacante do Porto, também é novidade.

Antes do torneio que reúne as seleções sul-americanas, a equipe fará amistosos contra o México, no dia 8 de junho, em College Station, no Texas, e Estados Unidos, no dia 12, no Camping World Stadium, em Orlando, na Flórida - será a base da delegação brasileira na preparação para a competição.

No grupo D, a seleção estreia no dia 24 de junho, contra a Costa Rica, no SoFi Stadium, em Inglewood, próximo a Los Angeles, na Califórnia. Em seguida, mede forças com o Paraguai, no dia 28 de junho, no Allegiant Stadium, em Las Vegas. A última partida pela fase de grupos será no dia 2 de julho, contra a Colômbia, no Levi's Stadium, em Santa Clara, também na Califórnia.

Os jogadores que atuam na Europa vão se apresentar no dia 30. Já os atletas que defendem times brasileiros se juntam ao grupo em 3 de junho. Contratado pela CBF no início do ano, Dorival Júnior comandou a equipe em apenas dois jogos amistosos até aqui - venceu a Inglaterra por 1 a 0 e empatou em 3 a 3 com a Espanha.

Embora com um retrospecto ainda curto, as duas partidas, após a passagem ruim do antecessor Fernando Diniz, deixaram uma boa impressão em relação ao início de trabalho do novo treinador, com Lucas Paquetá e Endrick assumindo o protagonismo ao lado Vinicius Júnior e Rodrygo no ataque.

Confira abaixo a lista de convocados

Goleiros

Éderson (M. City)

Alisson (Liverpool)

Bento (Athletico)

Laterais

Danilo (Juventus)

Yan Couto (Girona)

Wendel (Porto) Guilherme Arana (Atlético-MG)

Zagueiros

Marquinhos (PSG)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Beraldo (PSG)

Éder Militão (Real Madrid)

Meio-campistas

Bruno Guimarães (Newcastle)

Lucas Paquetá (West Ham)

Andreas Pereira (Fulham)

João Gomes (Wolverhampton)

Douglas Luiz (Aston Villa)

Atacantes

Endrick (Palmeiras)

Evanilson (Porto)

Vinicius Junior (Real Madrid)

Rodrygo (Real Madrid)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Raphinha (Barcelona)

Savinho (Girona)