Mbappé confirma saída do PSG ao fim da temporada; destino deve ser o Real Madrid

O atacante francês Kylian Mbappé anunciou nesta sexta-feira (10) que não renovará seu contrato com o Paris Saint-Germain. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o jogador agradeceu ao clube por tudo o que viveu durante os últimos sete anos e prometeu divulgar seu destino em breve.

A imprensa espanhola dá como certa a transferência do atleta para o Real Madrid. De acordo com o jornal Marca, o clube merengue deve anunciar a chegada do reforço após a final da Champions League, marcada para o dia 1 de junho -na decisão, o Real vai enfrentar o Borussia Dortmund.

"Quero anunciar para vocês que este é o meu último ano no PSG. Não vou renovar [meus contrato] e a aventura se encerrará nos próximos dias. Farei meu último jogo no Parque dos Príncipes no domingo", disse o jogador.

Neste domingo (12), ele se despede da torcida, quando o PSG recebe o Toulouse no estádio Parque dos Príncipes, pela liga nacional. Vale lembrar que a equipe parisiense já assegurou o título dessa temporada, confirmado no final do mês passado, quando o Monaco acabou derrotado pelo Lyon, por 3 a 2.

"É difícil. Eu nunca pensei que tivesse que anunciar isso, sair do meu país, deixar a Ligue 1 [o Campeonato Francês], um campeonato que eu sempre conheci. Mas eu sinto que preciso de um novo desafio, em uma nova liga", afirmou Mbappé.

Na última terça-feira (7), o astro francês já havia se despedido da atual edição da Liga dos Campeões, quando o PSG acabou derrotado pelo Borussia Dortmund, por 1 a 0, frustrando mais uma vez o sonho do atacante de conquistar para o clube a inédita taça.

"São muitas emoções. Muitos anos em que tive a chance e a honra de fazer parte do maior clube da França, um dos melhores do mundo, que me permitiu chegar aqui e ter a chance de crescer por estar ao lado de alguns dos melhores da história, grandes campeões. Conheci muitas pessoas, cresci como homem também, com todas as glórias e erros que cometi", escreveu o jogador francês.

Na equipe parisiense desde a temporada 2017/18, Mbappé conquistou sete vezes o título francês e três vezes a Copa da França.